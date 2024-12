Thủ tướng dự lễ khánh thành dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ

(VTC News) -

Sáng 22/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc,huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Lễ khánh thành được tổ chức trực tiếp tại Khu tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ và trực tuyến tới các khu tái thiết ở thôn Nậm Tông và thôn Kho Vàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh, hiện vật về thảm hoạ lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 gây ra hồi tháng 9 tại thôn Làng Nủ. (Ảnh: VGP)

Bày tỏ xúc động trở lại Làng Nủ và cùng bà con các thôn Làng Nủ, Kho Vàng và Nậm Tông chung vui, dự lễ khánh thành những ngôi nhà mới, Thủ tướng cho biết, ngay sau khi cơn lũ đi qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới tận nơi để động viên người dân, kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong đó Thủ tướng chỉ đạo 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả bão lũ, yêu cầu trước ngày 31/12 hoàn thành tái thiết khu dân cư các thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng.

"Điều đó để thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư Tô Lâm là không để người dân nào thiếu chỗ ở, không để các cháu học sinh thiếu trường, thiếu lớp và người bệnh phải được cứu chữa", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá cao việc hoàn thành dự án trước thời hạn yêu cầu, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; sự đóng góp, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân, các lực lượng.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm đồng bào thiệt mạng trong thảm hoạ lũ quét, sạt lở đất do bão số 3 gây ra tại thôn Làng Nủ. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, việc sớm hoàn thành các khu dân cư với hạ tầng kỹ thuật đầy đủ có 6 ý nghĩa quan trọng.

Thứ nhất, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khi gặp khó khăn, thách thức thì tinh thần ấy là điểm tựa vững chắc để chúng ta vượt qua.

Thứ hai, khẳng định, phát huy tình yêu thương giữa con người với con người, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn.

Thứ ba, góp phần thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ tư, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân Lào Cai và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện.

Thứ năm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Thứ sáu, khẳng định "không có gì là không thể", chúng ta có thể biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể với tinh thần "sự sống nảy sinh từ cái chết".

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Lào Cai tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là bảo đảm cho bà con "an cư lạc nghiệp", có công ăn, việc làm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, có thu nhập.

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu, thiết kế, đầu tư, thi công các công trình tại khu vực Làng Nủ cũ theo các phương án như xây dựng hồ đập để tạo môi trường, cảnh quan đẹp và nuôi trồng thủy sản trên hồ, hoặc khôi phục lại con suối trước đây và diện tích canh tác cũ.

Trong đó phương án xây dựng hồ đập có thể cần đầu tư nhiều hơn nhưng căn cơ, hiệu quả hơn, sinh kế người dân sẽ tốt hơn; việc này phải hoàn thành trước 31/12/2025.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ đề án phòng chống thiên tai, bão lũ và sạt lở đất ở miền Bắc và miền Trung, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng thăm hỏi người dân tại dự án tái thiết thôn Làng Nủ. (Ảnh: VGP)

Cùng với các địa phương khác, Thủ tướng chỉ đạo Lào Cai khẩn trương hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với kết quả năm sau cao hơn năm trước; hoàn thành việc xóa 11.000 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong năm 2025.

Bên cạnh đó, Lào Cai tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo việc làm, sinh kế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho người dân cả về vật chất và tinh thần, cùng cả nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

"Chúc bà con ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng sớm trở thành "thôn kiểu mẫu" - "làng hạnh phúc", sạch, đẹp, xanh, văn minh, hiện đại, cuộc sống ấm no cả về vật chất, tinh thần, y tế, giáo dục, văn hóa…", Thủ tướng bày tỏ xúc động.