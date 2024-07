Thủ tướng Anh tương lai xuất thân bình dân

(VTC News) -

Keir Starmer chuẩn bị trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, sau khi đảng Lao động của ông giành chiến thắng quyết định trong cuộc tổng tuyển cử hôm 4/7.

“Trên khắp cả nước, mọi người sẽ thức dậy với tin tức rằng một gánh nặng cuối cùng đã được trút bỏ khỏi đôi vai của đất nước này”, ông Starmer vui mừng nói với những người ủng hộ ở trung tâm London vào đầu giờ sáng 5/7.

Sử dụng phép so sánh với “ánh sáng hy vọng” đang trỗi dậy, ông nói rằng nước Anh có “cơ hội sau 14 năm để lấy lại tương lai của mình”.

Keir Starmer, người sắp trở thành tân thủ tướng Anh.

Ông Starmer sẽ thay thế thủ tướng sắp mãn nhiệm, Rishi Sunak, người mới nhậm chức chưa đầy hai năm trước. Ông Sunak đã gọi điện cho ông Starmer để chúc mừng.

Keir Starmer, 61 tuổi, là một cựu luật sư nhân quyền. Ông dẫn dắt một bước chuyển biến đáng chú ý cho đảng Lao động, vốn chỉ cách đây vài năm đã phải chịu thất bại trong cuộc bầu cử tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Ông Starmer đã kéo đảng Lao động vào trung tâm chính trị trong khi lợi dụng những thất bại của ba thủ tướng đảng Bảo thủ.

Jill Rutter, một nhà nghiên cứu tại nhóm nghiên cứu London "U.K. in a Change Europe", nói với The New York Times gần đây rằng: “Ông ấy vô cùng - một số người có thể nói là nhàm chán - kỷ luật. Ông ấy sẽ không khiến bạn phải hồi hộp, nhưng trông ông ấy tương đối giống một thủ tướng".

Ông Starmer lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động cánh tả ở Surrey, ngoại ô London. Ông không thân thiết với cha mình; trong khi đó mẹ ông, một y tá, mắc căn bệnh suy nhược khiến bà thường xuyên phải ra vào bệnh viện. Ông Starmer trở thành người tốt nghiệp đại học đầu tiên trong gia đình, đầu tiên theo học tại Đại học Leeds, sau đó là luật tại Oxford.

Ông được đặt theo tên của Keir Hardie, một thành viên công đoàn người Scotland, lãnh đạo đầu tiên của đảng Lao động. Khi là một luật sư trẻ, ông đại diện cho những người biểu tình bị McDonald's buộc tội phỉ báng. Sau đó, ông trở thành công tố viên trưởng của Anh và được phong tước hiệp sĩ.

Được bầu vào Quốc hội năm 2015, ông kế nhiệm Jeremy Corbyn cánh tả làm lãnh đạo đảng Lao động vào năm 2020 và bắt đầu tái lập đảng. Ông từ bỏ đề xuất của ông Corbyn về việc quốc hữu hóa các công ty năng lượng của Anh và hứa sẽ không tăng thuế đối với các gia đình lao động. Ông cam kết hỗ trợ quân đội Anh.

Ông Starmer cũng nhổ bỏ tận gốc chủ nghĩa bài Do Thái đã làm ô nhiễm hàng ngũ đảng dưới thời ông Corbyn. Mặc dù ông không liên hệ giữa điều đó với cuộc sống cá nhân của mình, nhưng vợ ông, Victoria Starmer, xuất thân từ một gia đình Do Thái ở London.

Trong bài phát biểu sáng sớm hôm 5/7, ông nói với những người ủng hộ rằng chính những thay đổi sâu sắc trong đảng đã mang lại chiến thắng quyết định, nhưng những công việc khó khăn giờ mới bắt đầu.

“Tôi không hứa với bạn rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Thay đổi một quốc gia không giống như bật một công tắc. Chúng ta sẽ phải hành động ngay lập tức", ông nói.