Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Tehran sẽ không giao nộp urani cho Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, nước ông sẽ không giao nộp urani đã làm giàu cho Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng sẽ không có vật liệu làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ”, Thứ trưởng Khatibzadeh nói. “Điều này là bất khả thi và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng trong khi chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào mà chúng tôi có, chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều không thể thực hiện được”.

Trước đó, ngày 17/4, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ tiến vào Iran và “lấy hết đống bụi hạt nhân”, ám chỉ 440kg urani làm giàu được cho là đang chôn giấu dưới các địa điểm hạt nhân bị hư hại nặng nề do các cuộc tấn công quân sự của Mỹ năm 2025.

Ông Khatibzadeh cho biết nhiều cuộc trao đổi thông điệp giữa hai bên nhưng cáo buộc Mỹ vẫn giữ vững lập trường về những yêu cầu mà Iran cho là quá đáng.

“Chúng tôi vẫn chưa thể tiến tới một cuộc gặp thực sự vì vẫn còn những vấn đề mà người Mỹ chưa từ bỏ lập trường tối đa của họ”, ông Khatibzadeh nói, cho biết thêm rằng Iran đang tìm cách hoàn tất một “thỏa thuận khung” trước khi tiến tới một cuộc gặp trực tiếp.