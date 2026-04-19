Chủ tịch Quốc hội Iran: Còn rất xa mới đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ

Theo CNN, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Iran, cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước rằng Mỹ và Iran vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận cuối cùng.

Theo ông, một số nội dung đạt được sự đồng thuận, nhưng nhiều vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết và tiến trình đàm phán còn nhiều trở ngại. “Một số vấn đề, các cuộc đàm phán đã đạt được kết luận, còn một số vấn đề khác thì chưa, chúng ta vẫn còn cách rất xa mới đạt được thỏa thuận cuối cùng”, ông nói.

Ngày 18/4, Iran đảo ngược quyết định, tuyên bố sẽ tái phong tỏa eo biển Hormuz và khai hỏa nhằm vào các tàu thuyền cố gắng đi qua khu vực. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

(Nguồn: Reuters)

Trước đó, Tehran cũng đưa ra cơ chế yêu cầu tàu thuyền trả phí để được đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực này. Một quan chức cấp cao Iran nói với CNN rằng các tàu trả phí sẽ được ưu tiên so với những tàu không trả.

“Do số lượng tàu được phép qua lại bị hạn chế, Iran quyết định ưu tiên những tàu nhanh chóng tuân thủ các quy định mới tại eo biển Hormuz và thanh toán chi phí cho các dịch vụ an ninh, an toàn", vị quan chức cho biết.

Động thái trên khiến tiến trình đàm phán với Mỹ thêm phức tạp. Tuy vậy, ông Ghalibaf vẫn coi tình hình tại eo biển Hormuz là một lợi thế chiến lược của Iran.

“Chúng ta chưa thể đánh bại hoàn toàn đối phương, họ vẫn còn nguồn lực và vũ khí. Tuy nhiên về mặt chiến lược, họ đang ở thế yếu so với chúng ta”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.