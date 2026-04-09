Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ chấm dứt gây hấn

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 9/4 cho biết Tehran đã đóng eo biển Hormuz sau khi đồng minh của Mỹ là Israel thực hiện một hành động mà ông gọi là “vi phạm nghiêm trọng và có chủ ý” đối với lệnh ngừng bắn.

Theo ông Khatibzadeh, Iran đã truyền đi thông điệp rõ ràng tới Mỹ rằng không thể vừa yêu cầu ổn định khu vực, vừa tiếp tục các hành động quân sự.

Quan chức ngoại giao Iran khẳng định Tehran sẵn sàng đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, song điều này chỉ xảy ra khi Mỹ thực sự chấm dứt các hành động quân sự trong khu vực.

“Iran chắc chắn sẽ đảm bảo an ninh cho việc đi lại an toàn, và điều đó sẽ diễn ra sau khi Mỹ rút khỏi các hành động gây hấn”, ông nói.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu Iran có kiểm soát chặt chẽ từng tàu đi qua eo biển hay không, ông Khatibzadeh cho rằng Iran đã chứng minh tầm quan trọng chiến lược của tuyến hàng hải này.

“Chúng tôi đã cho thấy an ninh năng lượng là yếu tố then chốt đối với Iran cũng như khu vực Vịnh Ba Tư. Chúng tôi sẽ tuân thủ các chuẩn mực và luật pháp quốc tế”, ông khẳng định.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington vẫn duy trì toàn bộ lực lượng quân sự quanh Iran cho đến khi đạt thỏa thuận đầy đủ, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ hành động mạnh chưa từng có nếu đàm phán thất bại.

Ông Trump cho biết thêm quân đội Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng cao, vừa “tăng cường lực lượng” vừa “nghỉ ngơi” để chuẩn bị cho các kịch bản tiếp theo.