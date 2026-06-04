Cửa chống cháy – tiêu chuẩn an toàn cho công trình hiện đại

(VTC News) -

Với khả năng chịu nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định, cửa chống cháy hiện được ứng dụng rộng rãi tại chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và nhiều công trình công nghiệp khác nhằm nâng cao mức độ an toàn cho người sử dụng cũng như tài sản bên trong.

Vai trò của cửa chống cháy trong hệ thống an toàn công trình

Hỏa hoạn luôn là một trong những rủi ro tiềm ẩn đối với các công trình dân dụng và thương mại. Khi sự cố xảy ra, lửa và khói có thể lan rộng trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thoát hiểm cũng như cứu hộ cứu nạn.

Trong hệ thống giải pháp phòng cháy chữa cháy, cửa chống cháy được đánh giá là hạng mục quan trọng giúp kiểm soát sự lan truyền của đám cháy giữa các khu vực. Với khả năng ngăn cháy theo các cấp độ như EI60 phút, EI90 phút hoặc EI120 phút, sản phẩm góp phần kéo dài thời gian thoát nạn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng triển khai các phương án ứng cứu khi cần thiết.

Bên cạnh vai trò bảo vệ con người và tài sản, việc trang bị cửa chống cháy còn giúp nhiều công trình đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. Đây cũng là lý do khiến sản phẩm ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các công trình công nghiệp.

Cấu tạo giúp cửa chống cháy phát huy hiệu quả bảo vệ

Khác với cửa thông thường, cửa chống cháy có kết cấu chuyên dụng giúp tăng khả năng chịu nhiệt và hạn chế biến dạng khi gặp nhiệt độ cao.

Khung cửa thường làm từ thép mạ điện hoặc thép tấm, cánh cửa cấu tạo nhiều lớp với vật liệu cách nhiệt như MgO hoặc vật liệu khoáng chống cháy. Gioăng ngăn khói được lắp quanh cửa để hạn chế khói độc xâm nhập khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, sản phẩm còn đi kèm phụ kiện như bản lề chịu lực, tay co thủy lực, khóa và thanh thoát hiểm, giúp đảm bảo vận hành an toàn trong tình huống khẩn cấp.

Đa dạng chủng loại đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng

Sự phát triển của ngành vật liệu xây dựng đã giúp cửa chống cháy ngày càng đa dạng về mẫu mã và thiết kế. Hiện nay, các công trình có thể lựa chọn nhiều loại như cửa thép chống cháy một cánh, hai cánh, cửa chống cháy có ô kính hoặc cửa kính chống cháy tùy theo nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh khả năng bảo vệ an toàn, các sản phẩm hiện đại còn được chú trọng về thẩm mỹ với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau, giúp cửa chống cháy hài hòa hơn với kiến trúc tổng thể của công trình.

Xu hướng ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm định

Nhu cầu nâng cao tiêu chuẩn an toàn đang thúc đẩy thị trường cửa chống cháy phát triển mạnh, với nhiều lựa chọn phù hợp cho cả công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp.

Hiện nay phổ biến các dòng như cửa thép chống cháy một cánh, hai cánh, cửa có ô kính và cửa kính chống cháy, đáp ứng đa dạng yêu cầu về ngăn cháy, thẩm mỹ và công năng sử dụng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sản phẩm ngày càng được cải tiến về thiết kế và bề mặt, giúp hài hòa với kiến trúc, phù hợp cho chung cư, văn phòng, khách sạn và các công trình hiện đại.

Thị trường cửa chống cháy hướng đến chất lượng và tính bền vững

Nhu cầu sử dụng cửa chống cháy tại Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng khi các quy định về an toàn xây dựng ngày càng được siết chặt, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trên thị trường, các dòng cửa chống cháy ngày càng đa dạng về mức chịu lửa, đáp ứng từ công trình dân dụng đến dự án thương mại và công nghiệp. Sản phẩm mới không chỉ đảm bảo an toàn mà còn chú trọng độ bền, thẩm mỹ, khả năng cách âm và sự tiện lợi khi sử dụng.

Cửa chống cháy ngày càng trở thành hạng mục quan trọng trong các công trình hiện đại, giúp đáp ứng yêu cầu pháp lý và nâng cao mức độ an toàn cho người và tài sản trước rủi ro hỏa hoạn.

Tại Hà Nội, Cửa Thép Việt là đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng với gần 10 năm kinh nghiệm và hơn 1.000 công trình đã triển khai. Doanh nghiệp cung cấp các dòng cửa chống cháy EI60, EI90, EI120, cửa thép vân gỗ và vách kính chống cháy đạt chuẩn TCVN 9383:2012, đầy đủ kiểm định PCCC, chất lượng ổn định, bảo hành dài hạn và thi công nhanh chóng.

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