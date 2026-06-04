Ra mắt hệ thống lấy ý kiến người dân về dịch vụ công Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 4/6, tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), chính thức ra mắt Cổng khảo sát độc lập HIHUB, nền tảng số cho phép người dân đánh giá chất lượng 50 nhóm dịch vụ công trên địa bàn thành phố.

Chương trình do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB) phối hợp với Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội, Viện Sáng kiến Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVcomBank) và ShopeeFood Việt Nam triển khai.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, chính thức ra mắt Cổng khảo sát độc lập HIHUB.

Theo ban tổ chức, cổng khảo sát được xây dựng nhằm thu thập phản hồi thực tế của người dân trong quá trình sử dụng dịch vụ công, qua đó hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện các điểm nghẽn và thúc đẩy cải cách hành chính theo hướng lấy người dân làm trung tâm.

Chương trình được triển khai trên cơ sở Biên bản ghi nhớ ký ngày 12/5/2026 giữa Văn phòng Trung ương Đảng và HIHUB, với mục tiêu đánh giá độc lập trải nghiệm của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Chiến dịch khảo sát dự kiến chính thức triển khai từ đầu tháng 6/2026 trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội, tập trung vào 50 dịch vụ công thiết yếu. Thông qua Cổng khảo sát độc lập HIHUB, người dân có thể trực tiếp chia sẻ trải nghiệm, đánh giá chất lượng phục vụ và phản ánh các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Mô hình khảo sát lần này có 4 điểm khác biệt chính so với phương thức khảo sát sự hài lòng truyền thống:

Thứ nhất, thay vì chỉ tập trung vào đánh giá mức độ hài lòng, mô hình khảo sát mới tập trung vào trải nghiệm người dùng, từ khi bắt đầu tìm hiểu thủ tục đến khi hoàn thiện hồ sơ, xử lý, nhận kết quả và trả kết quả. Cách tiếp cận này giúp phát hiện và xử lý các điểm nghẽn một cách toàn diện, kịp thời.

Thứ hai, thay vì chỉ khảo sát trên Cổng Dịch vụ công và tại Trung tâm Hành chính công, khảo sát lần này ứng dụng công nghệ khảo sát độc lập với cơ chế mã hóa và bảo mật thông tin người dùng, nhằm tăng cường tối đa tính thuận tiện, tạo không gian phản hồi an toàn, khách quan và hạn chế tâm lý e ngại khi góp ý.

Hệ thống được thiết kế để tự động gửi đường dẫn khảo sát qua Zalo OA, SMS, email hoặc ứng dụng iHanoi sau khoảng 2 giờ kể từ khi người dân hoàn tất thủ tục hành chính, giúp việc đánh giá diễn ra khi công dân đã rời khỏi khu vực giao dịch trực tiếp. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện độ tin cậy và tỷ lệ phản hồi của khảo sát.

Thứ ba, thay vì chỉ khảo sát người dân và doanh nghiệp, mô hình khảo sát mới kết hợp cả kết quả khảo sát đội ngũ công chức tuyến đầu (những người trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ) cùng với dữ liệu hành chính số trên Cổng Dịch vụ công điện tử (tỷ lệ lỗi tại các bước, thời gian tương tác trên hệ thống,…). Cách tiếp cận này giúp tăng cường tính bao trùm của kết quả khi kết hợp các góc nhìn khách quan, đa chiều.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, thay vì thống kê truyền thống dựa trên số lượt phản hồi, mô hình khảo sát mới sử dụng phương pháp khoa học để chọn mẫu và xử lý dữ liệu. Cách tiếp cận này nhằm tăng cường tính chính xác và khoa học, hạn chế tình trạng thiên lệch, giúp kết quả công bố có tính đại diện cao hơn.

Nhân viên tư vấn, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Ban Chỉ đạo dự án nhấn mạnh, việc lắng nghe ý kiến người dân không chỉ dừng ở hoạt động khảo sát đơn thuần mà cần trở thành một cơ chế phản hồi liên tục, có khả năng hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện chính xác các điểm nghẽn thực tế để từ đó thúc đẩy cải cách hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các đơn vị đã thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các vai trò trọng tâm: HIHUB phụ trách giải pháp công nghệ và hạ tầng dữ liệu; Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp kết nối hệ thống; PVcomBank và Viện Sáng kiến Việt Nam đồng hành về nguồn lực và phương pháp luận.

Theo Ban Tổ chức, chiến dịch được triển khai với thông điệp xuyên suốt “Mở lòng phản hồi - Kiến tạo cải cách”, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng niềm tin số và tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình cải cách hành chính công tại Thủ đô.

Các hoạt động truyền thông và vận hành tại hiện trường cũng được thiết kế theo nguyên tắc độc lập, minh bạch, với hệ thống nhận diện riêng dành cho đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ khảo sát nhằm bảo đảm tính khách quan trong quá trình tiếp nhận phản hồi từ công dân.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Cục Quản lý trật tự Xã hội C06 - Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu quốc gia Cục C12 - Bộ Công an, đại diện các đơn vị đồng hành, chuyên gia trong lĩnh vực hành chính công.