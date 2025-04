Thu hồi toàn quốc 12 loại sữa giả

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm nhận được công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó xác định 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng; chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh thành rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng là hàng giả đang còn trên thị trường.

Sữa Hofumil Gold Plus.

Danh sách 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả bao gồm:

1. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM

2. Thực phẩm bổ sung COLOS IQ DIABETES

3. Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ ProGold

4. Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT

5. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD

6. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1

7. Sản phẩm dinh dưỡng công thức L’’ GRAND COLOSTRUM PEDIA+2

8. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus

9. Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum

10. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum

11. Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 24H

12. Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cục cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra của Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thực phẩm giả kém chất lượng.