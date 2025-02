Thở máy vì cúm A

(VTC News) -

Tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường type 2, cụ ông 83 tuổi vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sốt cao liên tục 39-39,5 độ C, ho, đau ngực và khó thở.

Xét nghiệm cho thấy cụ mắc cúm A. Người bệnh được điều trị bằng thuốc kháng virus và kiểm soát nền bệnh lý, nhưng viêm phổi, suy hô hấp vẫn tiến triển nặng nên phải tiếp tục thở máy.

Nhiều bệnh nhân mắc cúm A có diễn biến nặng.

Theo TS.BS Vũ Viết Sáng, Chủ nhiệm khoa Bệnh lây đường hô hấp, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, thời gian gần đây, khoa tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân cúm A nặng, trong đó chủ yếu là người cao tuổi, nhiều bệnh lý nền kết hợp, một số trường hợp là phụ nữ mang thai.

Cúm thường gây sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, ho và hồi phục sau 2-7 ngày. Tuy nhiên, bệnh có thể trở nặng, gây tử vong do viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, nhiễm trùng huyết.

Mùa đông xuân, khí hậu lạnh ẩm rất thuận lợi cho virus cúm mùa phát triển, gây bệnh và bùng phát dịch. Người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp dự phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm (A/H1N1, A/H3N2, B, C) gây ra. Virus cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp thông qua giọt bắn khi ho, hắt hơi, hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus. Bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa đông xuân do điều kiện thời tiết lạnh ẩm, thuận lợi cho virus phát triển.

Nhóm nguy cơ cao dễ bị biến chứng là trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, người mắc bệnh mạn tính (tim, phổi, thận, tiểu đường, suy giảm miễn dịch), phụ nữ mang thai.

Bác sĩ Sáng khuyến cáo, người dân cần chủ động tiêm vaccine cúm hằng năm, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và nhân viên y tế. Bên cạnh đó, giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang nơi đông người và tăng cường miễn dịch là các biện pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe.