Thiếu tướng Lê Ngọc Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Chiều 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu sinh năm 1972, quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông có học vị tiến sĩ luật.

Tháng 3/2019, khi đang trên cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), ông nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Sau hơn 6 tháng làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng, ngày 3/10/2019, ông nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

Tháng 3/2022, ông được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.