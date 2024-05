(VTC News) -

Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước và cũng là đối tượng cần được gia đình nói riêng, xã hội nói chung quan tâm, chăm sóc. Mỗi năm, thế giới dành riêng một ngày cho trẻ em - Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Thế nào là thiếu nhi, thiếu niên và nhi đồng?

Theo Từ điển Tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học biên soạn, nhi đồng trẻ em thuộc lứa tuổi từ 4-5 đến 8-9; thiếu niên là trẻ em thuộc lứa tuổi 10-11 đến 14-15; còn thiếu nhi là trẻ em thuộc các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Như vậy, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là ngày dành cho trẻ em nói chung.

Liên Hợp Quốc quy định người thành niên là người đã đủ 18 tuổi, dưới 18 tuổi là chưa thành niên. Đây là nhóm tuổi cần được xã hội chăm sóc, bảo vệ đặc biệt bao gồm cả về mặt pháp lý.

Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em của Việt Nam quy định, trẻ em - đối tượng được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục - là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi.

Trẻ em ở độ tuổi thiếu niên, nhi đồng đều đang trong giai đoạn phát triển đặc biệt cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Đây là đối tượng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.

Bạn có biết thiếu nhi, thiếu niên và nhi đồng khác nhau thế nào? (Ảnh: Dangcongsan.vn)

Ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức hàng năm vào ngày 1/6 nhằm tôn vinh và bảo vệ quyền lợi của trẻ em trên toàn thế giới. Đây là một dịp để mọi người quan tâm chăm sóc trẻ em, thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền lợi của trẻ em, khuyến khích sự phát triển toàn diện của trẻ em và đảm bảo một môi trường an toàn, bình đẳng và đầy đủ cho sự phát triển của trẻ.

Thông thường, Ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ được tổ chức cho trẻ từ cấp THCS trở xuống (15 tuổi trở xuống). Lý do là lứa tuổi này còn non nớt, chưa có khả năng tự bảo vệ cho bản thân và rất cần sự quan tâm, dìu dắt của người lớn. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cũng là ngày nhắc nhở các bậc phụ huynh về trách nhiệm đối với trẻ em, là ngày để ba mẹ, ông bà, thầy cô… dành tình yêu và sự trân trọng đối với mầm non tương lai của đất nước.

Các hoạt động vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Ngày Quốc tế Thiếu Nhi là ngày đặc biệt đối với các em nhỏ. Người lớn sẽ tổ chức các hoạt động thú vị để có thật nhiều những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày quan trọng này của các bé. Dưới đây là một số gợi ý.

Đi dã ngoại

Đây là hoạt động được rất nhiều ba mẹ ở thành phố lựa chọn để vui chơi cùng trẻ em trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Địa điểm được nhiều phụ huynh lựa chọn dã ngoại thường là các công viên hoặc vùng ngoại ô có nhiều cây xanh, bãi cỏ... Đi dã ngoại là một hoạt động thiết thực giúp người lớn có thêm nhiều thời gian và không gian để kết nối, vui chơi với các thành viên nhí trong nhà và tận hưởng bầu không khí trong lành.

Cho bé đi dã ngoại là lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh trong dịp lễ 1/6. (Ảnh: Picnic People)

Đi công viên giải trí

Trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi, các khu vui chơi luôn nhộn nhịp, đông đúc, rộn rã tiếng cười của trẻ em. Đây chính là địa điểm mà cha mẹ không nên bỏ qua trong dịp lễ 1/6 này. Tại các công viên luôn có nhiều trò chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau, giúp phát triển trí não và thế chất cho bé, quan trọng nhất là đem lại những khoảnh khắc vui vẻ.

Đi công viên nước

Ngày Quốc tế Thiếu nhi luôn rơi vào kỳ nghỉ hè nên đưa bé đi công viên nước là một gợi ý tuyệt vời. Đây cũng là địa điểm mà cả gia đình có thể vui chơi thoải mái cùng nhau.

Tham quan viện bảo tàng

Bảo tàng là nơi phù hợp cho tất cả các bé ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, phụ huynh có thể đưa bé đến thăm viện bảo tàng để tìm hiểu thêm về lịch sử, các nền văn hóa từ xa xưa… Các chuyến thăm viện bảo tàng rất dễ để lại ấn tượng sâu đậm cho trẻ.

Các bé luôn thích thú khi được tham quan viện bảo tàng. (Ảnh: Museum Victoria)

Đến khu du lịch sinh thái

Sẽ thật tuyệt vời nếu trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, trẻ em được cùng gia đình hòa mình vào thiên nhiên, tránh xa khói bụi của thành phố. Hiện có rất nhiều khu du lịch sinh thái mở cửa đón khách, nơi cha mẹ có thể lựa chọn các phong cách sinh hoạt khác nhau cho bé trải nghiệm như phong cách làng quê, miệt vườn, học làm nông dân…

Tham gia các hoạt động văn hóa

Vào Ngày Quốc tế Thiếu nhi, rất nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa và bổ ích được tổ chức ở như: Ngày hội đọc sách, hội trò chơi dân gian, hội diễn văn nghệ thiếu nhi… Cha mẹ có thể đưa các bé tham gia hoặc tham quan các hoạt động văn hóa này, để bé vừa được vui chơi vừa thu nhận những kiến ​​thức bổ ích.