The Maison đón sóng nhu cầu ở thực trong chu kỳ mới ở Bình Dương

Trong bối cảnh đó, Bình Dương tiếp tục là điểm sáng nhờ nền tảng công nghiệp – đô thị vững chắc và nhu cầu ở thực duy trì ổn định.

Năm 2025, giá bất động sản tăng hơn 30% trên cả nước do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn cao. Tại khu vực phía Nam, tỷ lệ hấp thụ căn hộ đạt từ 70–82%, cho thấy thanh khoản vẫn tích cực. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, thị trường dần chuyển sang giai đoạn chọn lọc, khi người mua ưu tiên pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và mức giá phù hợp.

Trong bức tranh đó, Bình Dương tiếp tục giữ vai trò là thị trường năng động với nguồn cung căn hộ lớn, tập trung tại Dĩ An và Thuận An. Giá bán ghi nhận mức tăng từ 10–20%, thậm chí một số dự án đã tiệm cận 60 triệu đồng/m². Dù vậy, lực cầu vẫn duy trì nhờ dòng người dịch chuyển từ TP.HCM và nhu cầu của chuyên gia, lao động chất lượng cao.

Đáng chú ý, thị trường đang chuyển dịch rõ nét sang các dự án có thể ở được ngay, thay vì chạy theo kỳ vọng hạ tầng. Đây cũng là lý do những sản phẩm hướng đến nhu cầu ở thực ngày càng được ưu tiên.

The Maison là một trong những dự án phát triển theo định hướng này, tập trung vào công năng sử dụng, tối ưu không gian sống và đảm bảo thông thoáng tự nhiên. Dự án đồng thời được định vị ở mức giá phù hợp với phân khúc có tỷ lệ hấp thụ cao, giúp gia tăng khả năng thanh khoản trong dài hạn.

Bên cạnh đó, yếu tố pháp lý minh bạch và tiến độ xây dựng đảm bảo cũng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định của người mua, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang sàng lọc.

Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2026–2027, nguồn cung bất động sản có thể tiếp tục gia tăng nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, tiềm ẩn nguy cơ lệch pha cung – cầu. Trong bối cảnh đó, những dự án có mức giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực và có thể khai thác ngay sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Với định hướng phát triển bền vững, The Maison được kỳ vọng sẽ phù hợp cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn, khi giá trị tài sản gắn liền với khả năng sử dụng thực tế.