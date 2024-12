(VTC News) -

Thắp hương là một nghi thức tâm linh không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Khói hương được coi là "sợi dây" giúp kết nối giữa hai thế giới - thế giới của người trần và thế giới của người âm cũng như thần linh. Khi thắp hương, con người bày tỏ lòng thành kính đối với các vị thần, với tổ tiên và thân nhân đã khuất, đồng thời gửi gắm niềm tin và ước vọng.

Mọi người thường thắp hương vào các dịp lễ Tết, ngày Rằm, mùng 1, giỗ chạp hoặc trước khi làm những việc quan trọng. Theo quan niệm của người Việt, hương cháy hết là điềm tốt, cho thấy tấm lòng và lời cầu nguyện của gia chủ đã được chấp nhận, việc hương không cháy hết vì thế được coi là dấu hiệu không hay.

Vậy thắp hương không cháy hết phải làm sao? Muốn trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân khiến hương không cháy hết, từ đó mới có cách xử lý hoặc phòng tránh, đem lại tâm lý an tâm.

Vì sao thắp hương không cháy hết?

Hương cháy một lúc rồi tắt hẳn là tình trạng nhiều gia đình từng gặp phải. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:

Hương ẩm: Hương cháy một lúc rồi tắt có thể do không được bảo quản ở nơi khô ráo, kín đáo và trở nên ẩm ướt dưới tác động của thời tiết.

Gió mạnh: Thông thường khi thắp hương, gia chủ sẽ mở cửa sổ hoặc cửa chính nên luồng gió mạnh có thể thổi vào, khiến hương bị dập tắt.

Hương kém chất lượng: Hương có nguyên liệu không đồng nhất hoặc lõi nhang làm từ chất liệu không đảm bảo cũng là nguyên nhân khiến hương không cháy hết.

Hương được châm lửa không đều tay nên phần đầu chưa bén lửa kỹ.

Hương không cháy hết là do các nguyên nhân vật lý, do đó bạn không cần lo lắng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có thể phòng tránh hiện tượng này nhằm có cảm giác an tâm, viên mãn khi thực hiện nghi lễ thờ cúng.

Biết nguyên nhân. bạn sẽ có cách khắc phục tình trạng hương không cháy hết. (Ảnh: Pinterest)

Thắp hương không cháy hết phải làm sao?

Khi đã hiểu vì sao hương không cháy hết, bạn có thể khắc phục bằng những cách sau:

Châm lửa đúng cách: Nếu hương bị tắt khi đang cúng, bạn có thể dùng diêm hoặc bật lửa để châm lại hương. Theo quan niệm truyền thống, không nên nhổ cây hương ra, thắp lại rồi cắm vào bát hương để đảm bảo sự tôn trọng đối với thần linh, gia tiên.

Chọn mua những loại hương có chất lượng tốt: Trên thị trường hiện nay có nhiều loại hương khác nhau đem lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng; tốt nhất gia chủ nên chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, hương được làm từ các nguyên liệu tự nhiên, có lõi nhang khô ráo để cháy đều và không dễ tắt.

Thắp hương ở không gian kín gió.

Bảo quản hương đúng cách, để ở nơi cao và khô ráo.

Tóm lại, hương bị tắt giữa chừng có nguyên nhân từ các yếu tố khách quan như độ ẩm, gió hay chất lượng hương, do đó khi gặp tình trạng này, gia chủ không nên lo lắng mà hãy áp dụng những cách xử lý trên để nghi lễ thờ cúng được hoàn tất một cách tốt đẹp.