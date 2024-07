Thác nước lớn nhất Việt Nam nằm ở đâu?

(VTC News) -

Thác Bản Giốc là một địa danh có tính biểu tượng của tỉnh Cao Bằng, nằm trên dòng chảy của sông Quây Sơn. Con thác này cũng là đường biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và nước láng giềng Trung Quốc nên nơi đây cũng gắn với nhiều truyền thuyết thú vị và lưu giữ được nhiều lễ hội, nét đẹp văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc.

Thác Bản Giốc - Thác nước lớn nhất Việt Nam

Thác Bản Giốc là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, thuộc Công viên địa chất Non Nước Cao Bằng. Thác nước này còn được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và là một trong những thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Thời điểm thích hợp du lịch Thác Bản Giốc Cao Bằng

Với địa hình đón gió, khí hậu cận nhiệt đới ẩm, Cao Bằng có 2 mùa mưa khô rõ rệt. Cảnh sắc ở thác Bản Giốc vào mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa lại mang một nét quyến rũ riêng. Từ tháng 6 đến tháng 9, thác Bản Giốc Cao Bằng đón mưa rào, dòng nước chảy mạnh, bọt tung trắng xóa, rất lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên.

Thác Bản Giốc được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới

Từ tháng 9 trở đi, Thác Bản Giốc sẽ bước vào mùa thu, thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu, khô ráo. Đặc biệt đầu tháng 10 còn có lễ hội thác Bản Giốc cực kỳ sôi nổi của người dân Cao Bằng. Cuối thu, đầu đông cây cối ở đây vào mùa thay lá, không khí trong lành, sắc đỏ sắc vàng quyến rũ, sẽ khiến bạn cực kỳ hài lòng khi đến đây.

Ẩm thực nổi tiếng khi đến du lịch Thác Bản Giốc

Cá trầm hương nướng

Đến Thác Bản Giốc Cao Bằng mà bỏ qua món đặc sản cá trầm hương thì thật là một thiếu sót. Cá được người dân đánh bắt trực tiếp, sau đó sơ chế sạch, nhét thêm một vài loại rau, gia vị, bọc lá chuối và nướng trên bếp than. Mùi cá thơm nức mũi, thịt cá vừa chắc vừa ngon sẽ làm hài lòng những thực khách khó tính nhất.

Cá trầm hương nướng đặc sản Cao Bằng

Vịt quay 7 vị

Một món ăn được chế biến khéo léo, kết hợp cùng 7 gia vị truyền thống, nướng trên than hoa sẽ khiến cho thực khách nhớ mãi không quên hương vị rất lạ, rất riêng này.

Bánh khảo

Món bánh này được làm ra từ những nguyên liệu quen thuộc như: gạo nếp, lạc, mè, mỡ, đường phèn lại được rất nhiều khách du lịch yêu thích và mua về làm quà cho người thân.

Xung quanh Thác Bản Giốc có gì tham quan?

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Chỉ cách thác Bản Giốc chừng 500m chính là chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc. Ở đây thờ vị anh hùng Nùng Chí Cao – một nhân vật lịch sử, biểu tượng văn hóa thế kỷ 11. Ngoài cầu bình an, ngắm cảnh chùa thì đây cũng là nơi nhìn được ra thác chính thác Bản Giốc, “cho ra lò” những bức hình cực đẹp.

Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Hồ Thang Hen

Bên cạnh Thác Bản Giốc, khi đi du lịch Cao Bằng bạn có thể sắp xếp thời gian để đến tham quan Hồ Thang Hen. Đây là hồ nước nằm ở trên núi thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Hồ có hình thoi rất độc đáo, nằm giữa lòng núi rừng Đông Bắc. Bao quanh hồ là rừng cây mọc các núi đá, tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Du khách có thể thấy được hình ảnh của những vách núi, tán cây in xuống mặt hồ, tựa như chiếc gương khổng lồ đang soi bóng vẻ đẹp hoang sơ của hồ Thang Hen. Ngược lên đầu nguồn bạn sẽ bắt gặp một hang nước khá rộng, nước từ trong hang chảy ngày đêm, lắng tai nghe có thể cảm nhận được tiếng róc rách của suối nhỏ hòa cùng tiếng chim hót vô cùng yên bình.

Hồ Thang Hen luôn giữ được màu xanh ngọc bích rất đẹp, dù là mùa mưa nước cuốn trôi mang phù sa từ đầu nguồn đổ về. Do đó, đến tham quan địa điểm du lịch tuyệt vời này vào thời điểm nào thì bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp hoàn mỹ nhất.

Di tích cách mạng Pác Bó - suối Lê Nin

Cao Bằng là một trong những cứ địa quan trọng trong thời kỳ kháng chiến, là phần ‘Cao’ trong cụm địa danh Việt Bắc ‘Cao – Bắc – Lạng – Hà – Tuyên – Thái’ nổi tiếng. Theo hành trình du lịch thác Bản Giốc 3 ngày 2 đêm đến đây, đừng bỏ lỡ di tích hang Pác Bó và suối Lê Nin nhé. Địa điểm này thuộc bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng của Cao Bằng. Bác Hồ đã từng làm việc, trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp tại cứ địa này.

Suối Lê-Nin

Khách du lịch có thể tham quan một số di tích như hang Cốc Bó nơi Bác sống và làm việc, nhà tưởng niệm Bác, hang Bo Bam, hang Lũng Lạn và hang Ngườm Vài, lán Khuổi Nặm, núi Các Mác, suối Nậm, suối Lê Nin…. Hướng dẫn viên du lịch tại đây sẽ giới thiệu chi tiết cho bạn ý nghĩa quan trọng của những di tích này và ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ kháng chiến.

Động Ngườm Ngao

Sau khi đã đặt tour Cao Bằng, du khách có thể đến thăm Động Ngườm Ngao, tọa tại bản Gun, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Đi từ Thác Bản Giốc đến động chỉ khoảng 3km, bạn chỉ mất khoảng vài phút đi xe.

Cái tên động Ngườm Ngao được đặt theo tiếng dân tộc Tày, Ngườm có nghĩa là hang động, Ngao là hổ dịch nghĩa là Hang Hổ. Động này có chiều dài hơn 2.000m với ba cửa là Ngườm Ngao, Bản Thuôn và Ngườm Lồm. Đi sâu vào trong động bạn sẽ thấy được vẻ đẹp huyền bí của những lớp thạch nhũ với nhiều hình thù khác nhau óng ánh. Bên cạnh đó các dải nhũ đá mọc ra từ trên cao, từ dưới lên tạo nên sự kỳ thú, độc đáo. Đến đây tham quan du khách đừng quên check in để có được những bức hình đẹp nhất trong chuyến đi.

Làng Phúc Sen

Địa điểm này được biết đến là khu du lịch sinh thái thuộc xã Phúc Sen, huyện Quảng Yên, Cao Bằng, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Nùng An, với nghề rèn được truyền từ đời này qua đời khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho làng rèn Phúc Sen trở thành địa điểm tham quan lý thú khi đến với Cao Bằng.

Khách du lịch có thể đi bộ quanh làng, nhìn ngắm những sản phẩm do chính bàn tay người thợ nơi đây tạo ra. Hơn nữa, bạn còn được chiêm ngưỡng những ngôi nhà, trang phục dân tộc, lối sống sinh hoạt của người dân bản địa. Lượng du khách đến đây ngày càng tăng điều đó giúp cho đời sống người dân được nâng cao đáng kể. Nhận thấy điều đó, chính quyền địa phương cũng đã khai thác thêm nhiều nét văn hóa đẹp của đồng bào Nùng để giới thiệu đến khách du lịch trong và ngoài nước.

Đèo Mã Phục

Đèo Mã Phục

Đèo Mã Phục nằm giữa huyện Trà Lĩnh và Hòa An, đây là con đèo đẹp nhất từ Phổ Lũng đến cửa khẩu Tà Nùng. Để đến được đỉnh đèo du khách phải đi qua 7 vòng dốc, đường đi hẹp, quanh co. Tuy nhiên trong các tour Cao Bằng, tài xế quen thuộc cung đường sẽ giúp khách du lịch di chuyển một cách an toàn nhất. Ngồi trên xe bạn sẽ được tận hưởng khung cảnh núi rừng từ trên cao, rất hùng vĩ và trong lành.