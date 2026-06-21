Tập thể dục và ăn kiêng theo ChatGPT, người đàn ông 'lột xác' sau 2 năm

(VTC News) -

Skye Mackintosh (29 tuổi) sinh sống tại bang Utah, Mỹ từng trải qua giai đoạn tăng cân nhanh sau khi kết hôn. Năm 2024, anh chàng quyết định phải thay đổi bản thân.

Chỉ luyện tập 20 phút mỗi ngày, thế nhưng sau 2 năm, Skye đã "lột xác" khi cơ thể trở nên săn chắc, khỏe khoắn. Bí quyết của anh là tuân thủ nghiêm ngặt những điều mà ChatGPT gợi ý.

Ban đầu, anh chọn cách cắt giảm hoàn toàn đường ra khỏi khẩu phần ăn. Tuy nhiên, anh sớm nhận ra phương pháp này không thể duy trì lâu dài, nên chuyển sang lối sống cân bằng và dễ thở hơn là tập thể dục 20 phút mỗi ngày. Đồng thời, anh kiểm soát chặt chẽ những gì mình ăn.

Ngày mới của Skye bắt đầu bằng việc uống một ly thực phẩm bổ sung protein vị chocolate pha với 5 lòng trắng trứng gà dạng lỏng. Anh khẳng định rằng sẽ không hề thấy vị tanh của lòng trắng trứng khi chúng đã được hòa tan vào thức uống. Anh coi đây là mẹo cực hay của riêng mình.

Skye coi việc ăn uống quan trọng không kém gì luyện tập.

Vào bữa trưa, Skye hầu như luôn đi ăn ngoài với sự trợ giúp từ trí tuệ nhân tạo. Chia sẻ về bí quyết chọn món ăn trưa, anh nói: "Tôi chỉ cần hỏi ChatGPT rằng 'Nên gọi món gì ở nhà hàng này nếu muốn ăn nhiều protein và ít calo', rồi cứ thế chọn theo các gợi ý của nó thôi".

Để phục vụ cho mục tiêu hình thể, anh hướng tới bữa trưa chứa khoảng 50gr đến 70gr protein và từ 400 đến 700 calo, thường là các món kết hợp giữa thịt và rau xanh.

Đối với bữa tối, Skye cho biết thông thường vợ anh sẽ vào bếp và anh không quên gửi lời cảm ơn bà xã vì điều đó.

Anh chia sẻ thêm rằng thực đơn buổi tối của vợ thường là các loại thịt như bò hoặc gà, ăn kèm với món khoái khẩu của anh là khoai lang. Bữa ăn sẽ trọn vẹn hơn nếu có thêm chút bông cải xanh, cải Brussels hoặc cơm, trước khi đến với phần quan trọng nhất trong ngày là món tráng miệng.

Nhiều người sẽ nghĩ một người đàn ông giữ dáng bằng chế độ ăn nghiêm ngặt sẽ tránh xa đồ ngọt, nhưng Skye tiết lộ anh ăn tráng miệng gần như mỗi ngày.

Hai lựa chọn yêu thích của anh là dâu tây và mâm xôi bọc chocolate. Thêm vào đó, anh cũng tự thưởng cho mình món kem protein vài lần một tuần. Tính chung một ngày, mục tiêu của anh là nạp vào cơ thể khoảng 2.200 calo và 160gr đến 170gr protein.

Về chế độ tập luyện, anh công khai hành trình độ dáng lên mạng. Việc này khiến anh không bỏ cuộc giữa chừng vì sợ "xấu hổ" với cộng đồng mạng. Anh chọn mốc 20 phút vì 30 phút không phải lúc nào cũng khả thi, còn 10 phút lại hơi ít.

Làm văn phòng bận rộn, thế nhưng anh luôn có thể dành ra 20 phút tập thể dục. Anh chọn hít đất và nhảy squat vì muốn tác động vào các nhóm cơ cốt lõi, trong khi bài tập vẫn đủ đơn giản để thực hiện ở bất kỳ đâu.