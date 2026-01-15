Khi ChatGPT làm 'bà mối' trong buổi bịt mắt hẹn hò của người độc thân

(VTC News) -

Ở "thành phố không ngủ" New York, chuyện hẹn hò dường như cũng chẳng bao giờ yên ả. Những buổi gặp gỡ mệt mỏi không kém gì phỏng vấn xin việc, những cuộc trò chuyện kéo dài lê thê không đi đến đâu, hay những cái kết lửng lơ khiến cả hai cùng thất vọng... đã trở thành trải nghiệm quen thuộc với không ít người trẻ.

Trong bối cảnh văn hóa hẹn hò trực tuyến ngày càng bị chỉ trích là hời hợt, ám ảnh ngoại hình và việc con người khó kết nối thật sự khiến một xu hướng mới âm thầm nhen nhóm tại New York: Hẹn hò trong bóng tối.

Không phải bóng tối ẩn dụ, mà là bóng tối đúng nghĩa. Những người tham gia bị bịt mắt, không nhìn thấy đối phương, chỉ dựa vào giọng nói, mùi hương, cảm xúc và cuộc trò chuyện để tìm kiếm sự kết nối. Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Netflix “Love Is Blind” (Tình yêu mù quáng), nhưng được đưa ra đời thực với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, cụ thể là ChatGPT, trong vai trò “bà mối”.

Mệt mỏi vì hẹn hò qua app

Văn hóa “vuốt màn hình” của các ứng dụng hẹn hò đã trở thành một phần trong đời sống của người trẻ. Chỉ với vài thao tác, người ta có thể xem hàng trăm hồ sơ, chọn lọc đối tượng dựa trên ảnh đại diện, chiều cao, nghề nghiệp hay những dòng mô tả ngắn ngủi. Thế nhưng, sự tiện lợi ấy cũng đi kèm cảm giác quá tải, nông cạn và áp lực phải “trình diễn” bản thân.

Không ít người trẻ New York thừa nhận họ chán nản với việc bị đánh giá chỉ trong vài giây dựa trên ngoại hình. Một số thậm chí chọn cách rút lui khỏi các mối quan hệ lãng mạn, hoặc tìm đến những “đối tác AI” để bầu bạn. Trong bối cảnh đó, những mô hình hẹn hò ngoài đời thực, đề cao trải nghiệm và cảm xúc, bắt đầu thu hút sự chú ý.

Chính vì thế, Unseen Connection, mô hình hẹn hò bịt mắt, đã xuất hiện như một thử nghiệm táo bạo.

Buổi ra mắt Unseen Connection tại New York được tổ chức ở quán cocktail nổi tiếng.

My Hoang Nguyen (38 tuổi) là đồng sáng lập Unseen Connection. Ý tưởng ra đời năm 2025, tại Lisbon (Bồ Đào Nha), nơi sự kiện đầu tiên được tổ chức và nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nguyen cho biết, mục tiêu của cô và cộng sự là giúp mọi người thoát khỏi nỗi ám ảnh về ngoại hình trong hẹn hò hiện đại, tạo điều kiện để những kết nối chân thật có cơ hội hình thành.

“Cả hai chúng tôi đều rất thích chương trình ‘Love Is Blind’. Chúng tôi tự hỏi, tại sao không thử mang ý tưởng đó ra đời thực? Chúng tôi muốn việc hẹn hò trở nên thú vị và hấp dẫn hơn, nhưng không quá hời hợt", Nguyen nói, nhắc đến người đồng sáng lập và cũng là bạn thân của cô, Martina Grüber

Các buổi hẹn hò trong bóng tối của Unseen Connection được tổ chức với quy mô nhỏ, mỗi sự kiện chỉ khoảng 30 người tham gia, thường là 15 nam và 15 nữ. Con số này được tính toán để mỗi người có cơ hội gặp 4 đối tượng tiềm năng phù hợp, trong không gian đủ riêng tư để trò chuyện sâu.

Để tham dự, mỗi người phải trả phí 100 USD (2,6 triệu đồng), bao gồm đồ uống và món khai vị. Trước sự kiện, họ điền bảng khảo sát gồm 20 phần, xoay quanh các giá trị cá nhân, mong muốn về mối quan hệ, cách nhìn về sự thân mật và kỳ vọng trong tình yêu. Dữ liệu này sau đó được đưa vào trợ lý ảo do Nguyen xây dựng, sử dụng nền tảng ChatGPT để hỗ trợ quá trình ghép cặp.

Nguyen nhấn mạnh, AI không phải là người quyết định duy nhất. Cô và đội ngũ vẫn trực tiếp đọc từng hồ sơ để đảm bảo các cặp ghép có mức độ tương thích cao nhất. “ChatGPT giúp chúng tôi xử lý và đối chiếu thông tin nhanh hơn, nhưng yếu tố con người vẫn rất quan trọng", cô nói.

Khó nhất là thuyết phục đàn ông tham gia

Tại New York, chi nhánh Unseen Connection do Arya phụ trách. Anh từng tham gia một sự kiện của thương hiệu tại Lisbon và sau đó trở thành người dẫn chương trình cùng bạn gái Ellen Yaffe. Arya cho biết, vé dành cho phụ nữ thường được mua hết rất nhanh, trong khi việc thuyết phục đàn ông New York tham gia hẹn hò bịt mắt lại khó khăn hơn nhiều.

“Phụ nữ ở đây rất cởi mở với những trải nghiệm mới. Còn đàn ông thì dè dặt hơn, có lẽ vì họ chưa quen với việc bước vào một tình huống mà ngoại hình không còn là lợi thế", Arya nhận xét.

Để thu hút nam giới, Arya chọn cách tiếp cận khá độc đáo. Anh in những tấm thiệp nhỏ, mặt trước ghi: “Anh rất quyến rũ". Mặt sau là mã QR dẫn đến Unseen Connection, kèm thông điệp: “Tôi tặng anh tấm thiệp này vì tôi thấy anh rất đẹp trai".

Arya kể, anh thường phát những tấm thiệp ấy cho những người đàn ông anh bắt gặp trên tàu điện ngầm. Cách làm vừa táo bạo, vừa mang tính thử nghiệm, nhưng đã giúp Unseen Connection dần xây dựng được cộng đồng tham gia tại New York.

Allison Lax làm quen với người bạn cùng tham gia chương trình hẹn hò Unseen Connection.

Buổi tối đầu tiên của Unseen Connection ở New York diễn ra tại It’s Him, quán cocktail sang trọng ở khu Hell’s Kitchen. Người tham gia nữ được mời đến sớm hơn 15 phút để ổn định chỗ ngồi và đảm bảo họ không nhìn thấy các đối tượng hẹn hò tiềm năng trước khi đeo bịt mắt.

Trong ánh đèn dịu, tiếng nhạc nhẹ và mùi hương cocktail, cuộc trò chuyện ban đầu diễn ra giữa các cô gái đang chờ đợi. Scarlett, 32 tuổi, kỹ sư phần mềm, chia sẻ rằng cô đã độc thân gần 3 năm và đăng ký tham gia vì không thích dùng ứng dụng hẹn hò.

“Tôi sẵn sàng đón nhận bất kỳ kết quả nào, dù có hợp hay không. Điều quan trọng hơn với tôi là sự tự tin, để chứng tỏ rằng mình vẫn đang cố gắng mở lòng thêm lần nữa", Scarlett nói.

Scarlett, kỹ sư phần mềm 32 tuổi, đăng ký tham gia sự kiện này vì không thích hẹn hò qua ứng dụng.

Hẹn hò bằng cảm xúc

Các chàng trai lần lượt được tình nguyện viên dẫn đến từng bàn. Không có ánh nhìn dò xét, không có ấn tượng ban đầu về quần áo hay gương mặt. Thay vào đó là giọng nói, mùi hương, cách bắt tay, nhịp thở, và quan trọng nhất là cuộc trò chuyện.

Trong hơn 1 giờ, mỗi người trải qua 3 cuộc hẹn khác nhau. Nhiều người thừa nhận, khi không bị phân tâm bởi hình ảnh, họ chú ý hơn đến nội dung câu chuyện, sự hài hước, cách đối phương phản ứng, cũng như cảm giác an toàn hay thoải mái khi ngồi cạnh.

Một cái chạm tay nhẹ khi cười, âm sắc trầm hay cao của giọng nói, cách đặt câu hỏi..., tất cả trở thành “dữ liệu” để đánh giá sự tương hợp. Đó là trải nghiệm lạ lẫm nhưng cũng đầy kích thích, khi người ta buộc phải lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn.

Sau 3 vòng hẹn chính thức, buổi tối là phần được chờ đợi nhất - tháo bịt mắt. Mỗi người được phát một vòng đeo tay với biệt danh, và nhiệm vụ là tìm người có tên trùng khớp. Trong kịch bản vui nhộn, các cô gái đóng vai “Barbie” đi tìm “Ken” của mình.

Khi bịt mắt được gỡ bỏ, những gương mặt lộ ra. Có những tiếng cười ngạc nhiên, những ánh nhìn bối rối, cả những khoảnh khắc thất vọng lẫn thích thú. Nhưng với không ít người, điều gây ấn tượng nhất không phải là ngoại hình, mà là cảm giác: “À, đây chính là giọng nói mình vừa trò chuyện".

Allison Lax đang rất mong chờ được gặp gỡ đối tác khi tháo bịt mắt.

Với người tham gia, việc tìm được “kết nối trùng khớp” sau buổi hẹn hò trong bóng tối đã là kết quả đáng khích lệ. Nhưng theo Nguyen, thành công lớn nhất của Unseen Connection không chỉ nằm ở những cặp đôi tiềm năng.

“Chiến thắng thực sự là việc mọi người dám bước ra ngoài, dám theo đuổi mối liên hệ thực tế và học hỏi thêm về bản thân. Thật thú vị khi được chứng kiến họ bộc lộ sự yếu đuối của mình, gặp gỡ ai đó theo một cách độc đáo như vậy, không cần nhìn ngoại hình, không cần phải giả vờ là ai khác", cô nói.

Nguyen tin rằng, khi loại bỏ những định kiến ban đầu dựa trên hình ảnh, con người có cơ hội tiếp cận nhau chân thành hơn. Dù một buổi tối không dẫn đến tình yêu, nó vẫn có thể mở ra những suy ngẫm mới về cách mỗi người kết nối, lắng nghe và hiện diện.