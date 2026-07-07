Bị loại khỏi World Cup, Bồ Đào Nha chọn thầy cũ của Ronaldo làm HLV mới

(VTC News) -

Ngày 7/7, huấn luyện viên Roberto Martinez xác nhận chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Theo A Bola và Record, người được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) lựa chọn để kế nhiệm là Jorge Jesus. Nhà cầm quân 71 tuổi là huấn luyện viên của Al Nassr giúp Cristiano Ronaldo giành danh hiệu vô địch Ả Rập Xê Út đầu tiên trong năm 2026.

HLV Jorge Jesus sẽ thay thế ông Roberto Martinez dẫn dắt Bồ Đào Nha. (Ảnh: Reuters)

Sau trận thua cay đắng, Roberto Martinez khẳng định quyết định ra đi là điều cần thiết để đội tuyển Bồ Đào Nha có thể tiến xa hơn. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng hiện tại cần bước sang giai đoạn mới và tìm kiếm một phương pháp tiếp cận khác biệt.

“Đây là sự kết thúc của một chu kỳ. Đã đến lúc đội tuyển cần bắt đầu một giai đoạn mới. Chủ tịch hoàn toàn có quyền lựa chọn HLV trưởng tiếp theo. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi”, HLV Martinez nói.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha được bổ nhiệm vào tháng 1/2023, thay thế Fernando Santos sau World Cup 2022. Tuy nhiên, hợp đồng của ông không được gia hạn sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ngay từ vòng 1/8 World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, nhà cầm quân Jorge Jesus, 71 tuổi, được Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca lựa chọn để dẫn dắt đội tuyển trong chu kỳ hướng tới Euro 2028 và World Cup 2030 - giải đấu mà Bồ Đào Nha sẽ đồng đăng cai cùng Tây Ban Nha và Morocco.

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Jorge Jesus hiện đang tự do sau khi chia tay Al Nassr vào cuối mùa giải trước. Khi đội tuyển Bồ Đào Nha trở về nước, ông sẽ có cuộc gặp với Pedro Proenca để hoàn tất và ký kết các điều khoản hợp đồng.

FPF đặt niềm tin vào Jorge Jesus không chỉ vì thành tích huấn luyện, mà còn bởi kinh nghiệm quản lý những phòng thay đồ nhiều ngôi sao. Sau khi giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League và mang về danh hiệu đầu tiên cho Cristiano Ronaldo tại Ả Rập Xê Út, chiến lược gia 71 tuổi được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo dấu ấn và đưa tuyển Bồ Đào Nha bước vào giai đoạn chuyển giao thành công.