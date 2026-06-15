Nhân viên an ninh Mỹ cấm Ronaldo tắm biển

(VTC News) -

Theo tờ A Bola, Cristiano Ronaldo vừa được lực lượng an ninh yêu cầu không tham gia hoạt động tắm biển tại Florida, bất chấp việc anh và đồng đội được bố trí khu vực riêng. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng nhận được cảnh báo tương tự sau khi hàng trăm cổ động viên vây kín khu vực bờ biển gần nơi lưu trú của đại diện châu Âu.

Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez sẽ đóng quân tại Palm Beach Gardens, bang Florida trong giai đoạn vòng bảng. Ngay khi xuất hiện tại sân bay vào ngày 13/6, Ronaldo và các đồng đội thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ.

Ronaldo được yêu cầu không tắm biển tại Florida.

Hoạt động của đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra suôn sẻ trong ngày lưu trú đầu tiên. Ronaldo cùng đồng đội có thời gian thả lỏng để phục hồi sau chuyến bay dài. Siêu sao 41 tuổi gây chú ý khi đi dạo ở bãi biển với thân hình rắn chắc, đầy cơ bắp ở tuổi 41.

Tuy nhiên, đến trưa 14/6 (theo giờ Mỹ), HLV trưởng Roberto Martinez phải hủy bỏ kế hoạch cho cầu thủ tắm biển ở khu vực được bố trí riêng. Quá đông cổ động viên xuất hiện khiến yếu tố an toàn và riêng tư không còn được đảm bảo. Một vài cầu thủ như Cancelo, Joao Felix vẫn xuất hiện rồi đi vào trong theo yêu cầu của lực lượng an ninh.

Nắm được tình hình, ban huấn luyện Bồ Đào Nha còn hủy luôn buổi tập thể lực trên bờ biển. Ronaldo - cầu thủ được quan tâm nhất cũng không xuất hiện. Anh cùng các đồng đội tập ở khu vực hồ bơ của khu nghỉ dưỡng.

Bày tỏ sự thất vọng, một cổ động viên Bồ Đào Nha than phiền: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã ở quá xa cầu thủ, đáng lẽ nên có ngoại lệ để đội tuyển gần công chúng Bồ Đào Nha hơn. Tôi thức dậy sớm để đến đây. World Cup là giải đấu rất quan trọng và cầu thủ cần nghỉ ngơi nhưng không phải căng thẳng tất cả mọi ngày. Tôi chỉ muốn chụp ảnh với cầu thủ, xin chữ kí, nhưng rõ ràng đây là điều khó khăn".

Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch World Cup 2026. Hành trình của thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ bắt đầu bằng trận gặp CHDC Congo tại Houston vào ngày 18/6. Sau đó, họ tiếp tục đối đầu Uzbekistan cũng tại Houston trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Colombia ở Miami.