HLV Bồ Đào Nha: 'Mãi mãi biết ơn Ronaldo'

(VTC News) -

Sáng 7/7, Bồ Đào Nha chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau trận thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 1/8. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Roberto Martinez dành nhiều lời tri ân cho Cristiano Ronaldo. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông sẽ luôn biết ơn những gì đội trưởng Bồ Đào Nha đã cống hiến trong hành trình cuối cùng của đội tuyển tại giải đấu.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ronaldo vì đã là một đội trưởng mẫu mực. Khi tôi đến Bồ Đào Nha, đội tuyển đang ở trong giai đoạn có rất nhiều tranh cãi và nghi ngờ liên quan đến vị trí của Cristiano. Nhưng với tôi, cậu ấy là một tấm gương. Không chỉ ở số bàn thắng, bởi các thống kê đã nói lên tất cả, mà còn ở những đường kiến tạo. Quan trọng hơn là sự tận tâm trong công việc hằng ngày và cách cậu ấy sống với bóng đá.

HLV Roberto Martinez khẳng định ông sẽ luôn biết ơn những gì Ronaldo đã cống hiến. (Ảnh: AP)

Cristiano là một hình mẫu và đó là điều chúng ta cần trân trọng, tôn vinh. Chúng ta đang nói về một biểu tượng của bóng đá thế giới. Không có nhiều người như Cristiano Ronaldo. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn cậu ấy vì tất cả những gì đã cố gắng cống hiến cho đội tuyển tại kỳ World Cup này”, ông chia sẻ.

Ronaldo kết thúc kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp với 3 bàn thắng. Anh ghi 2 bàn vào lưới Uzbekistan ở vòng bảng, sau đó đá phạt đền thành công ở trận gặp Croatia vòng 1/16. Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Ronaldo có vài tình huống gây khó khăn cho hàng thủ đối phương nhưng không ghi bàn.

“Giấc mơ của cậu ấy là giành chức vô địch, và cậu ấy đã làm mọi điều có thể để biến điều đó thành hiện thực. Ronaldo đã để lại một tấm gương tuyệt vời, cả về chuyên môn lẫn phẩm chất con người trong phòng thay đồ. Toàn đội sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Cậu ấy là tấm gương về bóng đá, về tinh thần thể thao và về nhân cách”, vị HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

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Trong buổi họp báo, HLV Roberto Martinez cũng đối mặt với nhiều câu hỏi liên quan đến quyết định giữ Cristiano Ronaldo trên sân đến hết trận thay vì sử dụng Goncalo Ramos.

“Cách nhìn nhận mọi chuyện khá đơn giản. Về mặt thể lực, Cristiano hoàn toàn đủ khả năng thi đấu trọn vẹn 90 phút. Cậu ấy tạo khoảng trống, thích nghi với mọi tình huống. Việc có một cầu thủ như vậy hoạt động trong vòng cấm là rất quan trọng.

Có thể nếu trận đấu bước sang hiệp phụ thì Goncalo Ramos sẽ là một phương án tốt, nhưng đó không phải chiến lược của chúng tôi hôm nay. Điều chúng tôi cần là khả năng khóa chặt các cầu thủ tấn công của Tây Ban Nha, vì vậy không có lý do gì để rút các tiền đạo của mình ra”, ông giải thích.

Roberto Martinez cũng xác nhận trận thua Tây Ban Nha là lần cuối ông dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Khi được hỏi liệu quyết định chia tay đã được đưa ra trước World Cup hay chưa, Martinez tiết lộ mọi chuyện chỉ được xác định sau khi đội tuyển không thể hoàn thành mục tiêu.

“Tôi đến Bồ Đào Nha để vô địch World Cup và tôi nghĩ rằng, nếu không vô địch, việc tiếp tục không còn ý nghĩa. Ban lãnh đạo và chủ tịch bây giờ có thể lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới. Chủ tịch luôn ủng hộ công việc của tôi, nhưng hợp đồng của tôi kết thúc hôm nay. Không còn nhiều điều để nói thêm”, ông chia sẻ.