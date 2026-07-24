Tâm lý học lý giải phản ứng bất thường của Messi ở chung kết World Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026. Trong trận đấu này, Lionel Messi để lại hình ảnh không thường thấy trong mắt người hâm mộ khi anh thể hiện cảm xúc nhiều hơn thường lệ, liên tục tranh luận với trọng tài và phản ứng trước nhiều quyết định. Theo nhà tâm lý học người Tây Ban Nha Lara Ferreiro, những phản ứng đó không hề ngẫu nhiên.

Trong bài phân tích về hành vi của đội trưởng Argentina được đăng trên báo El Espanol, bà cho rằng cường độ cảm xúc quá lớn của trận đấu đã kích hoạt cơ chế tự vệ của Messi khi anh cảm thấy mình đang dần đánh mất quyền kiểm soát, đặc biệt trong tình huống mang tính quyết định như trận chung kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi trở lại với hình ảnh thân thiện sau trận đấu. (Ảnh: Reuters)

Theo chuyên gia này, một trong những khoảnh khắc phản ánh rõ nhất trạng thái đó là khi Messi yêu cầu trọng tài thổi phạt Marc Cucurella và liên tục trao đổi với vị vua áo đen. Ferreiro cho rằng hành động ấy là biểu hiện của “trạng thái sinh tồn trong thi đấu”.

“Chiến thắng đang dần tuột khỏi tầm tay và não bộ khiến anh ấy chuyển sang chế độ sinh tồn”, bà Ferreiro nhận định.

Bà cũng nhấn mạnh về sự thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của Messi theo diễn biến trận đấu. Theo góc nhìn của Ferreiro, Messi bước vào trận chung kết với sự tự tin vốn có trước các trận đấu lớn. Tuy nhiên, khi thế trận diễn ra theo chiều hướng bất lợi và anh gặp khó khăn trong việc tạo ra ảnh hưởng lên lối chơi, biểu cảm của siêu sao người Argentina cũng dần thay đổi.

Ban đầu là những dấu hiệu lo lắng, sau đó dần biến thành sự thất vọng. Đến khi thời gian trôi về những phút cuối, cảm giác bất lực và cam chịu ngày càng hiện rõ. Tây Ban Nha đã thành công trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Đây là điều hiếm khi xảy ra với một cầu thủ vốn luôn tạo đột biến lớn cho đội bóng.

Trong hoàn cảnh đó, ngôi sao 39 tuổi cố gắng đảm nhận một vai trò khác trên sân. Dù không còn tạo được ảnh hưởng với trái bóng như thường lệ, anh vẫn nỗ lực khích lệ tinh thần của các đồng đội. Tuy nhiên, áp lực về mặt cảm xúc cũng ảnh hưởng đến phản ứng của chính anh.

Việc Messi khóc khi trận đấu kết thúc là hệ quả của sự căng thẳng bị dồn nén. (Ảnh: Reuters)

Một khía cạnh khác được bà Ferreiro đề cập là ý nghĩa đặc biệt của trận chung kết này. Nhiều khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Điều đó khiến áp lực tâm lý trong từng pha bóng tăng lên đáng kể, biến trận đấu thành một trải nghiệm đặc biệt về mặt cảm xúc.

Theo bà, khi một vận động viên cảm nhận mình đang đứng trước cơ hội có thể sẽ không bao giờ có lại trong đời, áp lực tự đặt lên bản thân sẽ tăng mạnh và việc giữ được sự bình tĩnh như thường lệ cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Những giọt nước mắt của Messi sau tiếng còi mãn cuộc được bà Ferreiro nhận định là hệ quả của sự căng thẳng bị dồn nén, đồng thời cũng là lời chia tay với giai đoạn lịch sử của anh trong màu áo đội tuyển Argentina.

Nữ chuyên gia khẳng định việc trải qua một thất bại lớn như vậy hoàn toàn có thể để lại dấu ấn cảm xúc sâu sắc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc vận động viên mắc chứng rối loạn tâm lý. Theo bà, đây đơn giản là một trải nghiệm có cường độ cảm xúc cực lớn và có thể sẽ còn lưu lại trong ký ức của Messi suốt nhiều năm sau này.