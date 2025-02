Tạm giữ nghi phạm dùng xăng đốt mẹ ruột

(VTC News) -

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự Dương Quốc Trung (SN 2004, trú Khóm 4, Phường 7, TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 24/2, Công an Phường 5, TP Trà Vinh nhận tin báo của người dân về việc Trung dùng xăng tưới lên người mẹ ruột - bà N.N.P.L (trú Khóm 1, Phường 7) rồi châm lửa đốt.

Khi sự việc xảy ra, người dân xung quanh đã can ngăn và sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, cứu bà Lan. Tuy nhiên, Trung tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, đá, mảnh vỡ chậu hoa tấn công vào đầu và người mẹ. Trước tình huống nguy cấp, người dân đã khống chế kẻ này và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Dương Quốc Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Trà Vinh)

Nhận được tin báo, Công an Phường 5 phối hợp với Công an TP Trà Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh có mặt tại hiện trường, điều tra và áp giải Trung về trụ sở làm việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Trung theo quy định của pháp luật.