Sức hấp dẫn của phân khu sở hữu 'tọa độ kim cương' trong lòng Ocean City

(VTC News) -

Chất sống “3 trong 1” hấp dẫn khách an cư

Là đại diện của một công ty Đài Loan tại Việt Nam, chị Mei-ling đã có 10 năm gắn bó với Hà Nội. Ngay khi biết Luật Nhà ở 2023 chính thức mở rộng quyền sở hữu nhà cho cá nhân, tổ chức nước ngoài, chị quyết định tìm mua một căn nhà để đón cả gia đình sang Việt Nam sinh sống.

“Tôi chọn Vinhomes Ocean Park 2 vì đây là một trong những đại đô thị đầu tiên được cấp phép bán nhà cho người nước ngoài. Và sau khi khảo sát thực tế, tôi thấy phân khu San Hô là lựa chọn hoàn hảo nhất”, chị Mei-ling chia sẻ.

Với diện tích 39 ha, San Hô là giỏ hàng lớn nhất tại Vinhomes Ocean Park 2, giúp khách hàng thoải mái lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính. Quỹ căn tại đây còn có ưu thế hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao nên thay vì chờ đợi như nhiều dự án khác, cư dân có thể chuyển về ngay để an cư.

Cùng với đó, các tiện ích điểm nhấn kế cận cũng đã vận hành, mang tới sự tiện nghi và những trải nghiệm nghỉ dưỡng thời thượng cho cuộc sống hàng ngày. Đây chính là yếu tố quan trọng khiến chị Mei-ling đi đến quyết định xuống tiền nhanh chóng.

Với giỏ hàng dồi dào, vị trí đắc địa kế cận nhiều tiện ích độc đáo, San Hô là điểm hẹn an cư lý tưởng ở Ocean City.

Bên cạnh đó, San Hô còn sở hữu lợi thế khác biệt khi là phân khu duy nhất tiếp giáp tổ hợp biển tạo sóng lớn nhất thế giới VinWonders Wave Park.

Vị trí “kim cương” này giúp nhiều căn biệt thự, liền kề tại San Hô có tầm view “triệu đô” khi nhìn thẳng vào “thiên đường biển” quy mô hơn 18 ha. Khung cảnh thơ mộng tại đây kết hợp với mảng xanh ngút tầm mắt tại công viên Empire Park và Silk Park cũng tạo nên môi trường trong lành quanh năm cho các cư dân.

Bộ sưu tập “kỳ quan sinh thái” cùng với các công viên nội khu tại San Hô còn giúp cư dân được tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng 5 sao ngay tại nhà. Trong đó, những thảm cỏ picnic, vườn BBQ là không gian lý tưởng cho các cuộc hò hẹn, tiệc tùng.

Cư dân San Hô cũng được sống khỏe 24/7 với các tiện ích, hoạt động thể thao phong phú, như bơi lội, chèo sup, mô tô nước, tennis, golf, hay pickleball - bộ môn thời thượng đang là “hot trend” hiện nay.

Nhiều căn biệt thự tại phân khu San Hô có tầm view “triệu đô” ngoạn mục hướng vào VinWonders Wave Park.

Cùng với kỳ nghỉ dưỡng 5 sao, cư dân San Hô còn được tận hưởng chất sống đủ đầy, tiện nghi tại Đô thị ở tốt nhất thế giới. Kế cận San Hô là khu downtown mua sắm sầm uất, được tạo nên bởi The Center Point, Little Hong Kong, K-Town, The Venice...

Tới đây, khung cảnh sẽ càng thêm nhộn nhịp khi TTTM Vincom Mega Mall Ocean City khai trương, dự kiến vào tháng 12/2024.

“Với không gian sinh thái và hệ tiện ích đẳng cấp, độc đáo, tôi tin gia đình tôi sẽ có một cuộc sống đa sắc màu tại đây. Cùng với quy định sở hữu được nới rộng, tin chắc rằng làn sóng người nước ngoài đổ tới Vinhomes Ocean Park 2 sẽ ngày càng sôi động hơn”, chị Mei-ling nói.

Đa dụng công năng, gia tăng giá trị

Ngoài chất sống vừa an nhiên, vừa sôi động cho nhu cầu an cư, giỏ hàng San Hô còn được giới đầu tư săn đón nhờ tiềm năng kinh doanh chắc thắng, đón trước hạ tầng và sóng tăng giá BĐS thấp tầng tại phía Đông Thủ đô.

Với quỹ căn hoàn thiện, chủ sở hữu khi nhận nhà có thể đưa vào khai thác kinh doanh ngay lập tức để thu về dòng tiền ổn định hàng tháng. Sở hữu thiết kế tối ưu, đa công năng, các biệt thự, nhà phố San Hô có thể sử dụng làm homestay, buôn bán hay các kinh doanh dịch vụ đa dạng khác.

Mở rộng kinh doanh tại phân khu San Hô, nhà đầu tư cũng được thừa hưởng lợi thế của thị trường tiêu thụ rộng lớn ngay tại chỗ.

Đó là cộng đồng hơn 70.000 cư dân chuyển về sinh sống tại Ocean City, trong đó có một lượng lớn các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao trong và ngoài nước. Với mức thu nhập cao, tập khách hàng này luôn sẵn sàng chi trả vượt trội để được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng.

Quỹ căn tại phân khu San Hô đều đã hoàn thành, có thể kinh doanh ngay sau bàn giao.

Các shophouse kinh doanh tại phân khu San Hô cũng có khả năng tiếp cận hàng triệu khách hàng đổ về phía Đông Hà Nội nhờ nằm ở tâm điểm của khu vực có hạ tầng giao thông đồng bộ bậc nhất.

Thông qua hàng loạt con đường huyết mạch, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang, QL5… và các tuyến VinBus, khoảng cách tới nội đô, hay đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang… đều được rút ngắn.

Ngoài việc hỗ trợ cho các hoạt động giao thương, hạ tầng giao thông cũng là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản, giúp các sản phẩm tại San Hô sinh lời hấp dẫn theo thời gian. Tiềm năng tăng giá này được bảo chứng bởi nhiều dự án nhà thấp tầng Vinhomes trước đó, có thể mang về lợi nhuận từ 200 - 300% chỉ sau 3 - 5 năm.

Sở hữu giá trị “3 trong 1” vừa để ở, vừa kinh doanh, vừa đầu tư thu lợi nhuận hấp dẫn, phân khu San Hô đang là đích đến của nhiều nhà đầu tư và khách an cư, đồng thời là một trong những nhân tố giúp Ocean City giữ vững được sức nóng tại thị trường phía Đông Hà Nội.

Khách hàng mua San Hô thời điểm này sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi (*) hấp dẫn từ Vinhomes:

- Hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng;

- Ưu đãi 10,5% cho khách hàng thanh toán sớm trong vòng 15 ngày từ ngày ký Hợp đồng mua bán và ưu đãi lãi suất 11%/năm trên dòng tiền thanh toán sớm;

- Ưu đãi 3,5% cho khách hàng thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ thông thường;

- Ưu đãi 12% cho quỹ căn về ở sớm;

- Hội viên VinClub được ưu đãi đến 1,7%, tùy xếp hạng.

*Chương trình áp dụng có điều kiện và điều khoản đi kèm