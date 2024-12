(VTC News) -

Khi những ngày cuối cùng của năm cũ trôi qua, không khí đón mừng năm mới 2025 rộn ràng ở khắp mọi nơi. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua cùng những kỷ niệm đẹp và những thử thách mà chúng ta đã trải qua, cũng là lúc để hướng về phía trước với tâm thế sẵn sàng và quyết tâm.

Dưới đây là tổng hợp những status ấn tượng để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2025, giúp bạn thể hiện cảm xúc trọn vẹn trong thời khắc đặc biệt này

Những status tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2025

1. Khép lại một chương, mở ra một hành trình mới. Xin chào 2025, tôi đã sẵn sàng khám phá những điều tuyệt vời phía trước!

2. Năm cũ khép lại, mang theo bao trải nghiệm quý giá. Năm mới mở ra, mang đến cơ hội để mỗi chúng ta tiếp tục hành trình cuộc sống với những mục tiêu mới.

3. Cảm ơn vì tất cả những bài học và kỷ niệm trong năm qua. Năm 2025, hãy đến và mang theo yêu thương, hạnh phúc nhé!

4. Những kỷ niệm và bài học của năm cũ chính là hành trang để chúng ta bước vào năm mới với sự trưởng thành hơn, sẵn sàng cho mọi thử thách.

5. Năm cũ – ta học cách mạnh mẽ, năm mới – ta chào đón bình an. Chúc mọi người năm 2025 đầy thi vị và tươi sáng!

Những status tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2025 ý nghĩa. (Ảnh: Adobe)

6. Mỗi năm qua đi là thêm một lần ta học cách vượt qua thử thách. Hãy cùng đón nhận năm mới với tâm thế lạc quan và niềm vui mới.

7. Tạm biệt năm cũ với trọn vẹn yêu thương. Chào đón 2025, năm của những ước mơ và hoài bão mới. Nào, cùng nhau viết tiếp câu chuyện cuộc đời này!

8. Một năm cũ nữa trôi qua, nhưng những kỷ niệm thì ở lại mãi mãi. Mỗi khoảnh khắc là một cơ hội quý giá, vì vậy, hãy trân trọng từng giây phút của năm 2025.

9. Chào đón năm mới với trái tim rộng mở và đôi chân sẵn sàng bước vào cuộc hành trình tiếp theo. 2025, hãy là một năm tuyệt vời nhé!

10. Mỗi đêm giao thừa là một dấu mốc quan trọng, là lúc để ước nguyện cho năm mới và cảm ơn năm cũ. Chúc mừng năm mới 2025, năm của những hy vọng tràn đầy!

Những status ngắn gọn tạm biệt 2024 và chào năm mới 2025

1. Khép lại năm cũ, bắt đầu chương mới! Xin chào 2025!

2. 365 ngày vừa vặn, cảm ơn vì tất cả!

3. Tạm biệt những lo âu, chào đón niềm vui. Năm mới hạnh phúc!

4. Chào mừng 2025 – Hành trình mới bắt đầu!

5. Tạm biệt những gì đã qua, và chào đón những điều tốt đẹp sắp tới!

6. Xin chào 2025, hãy làm nên điều kỳ diệu!

7. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc của năm mới.

8. Năm mới, khởi đầu mới, cơ hội mới.

9. Kỷ niệm cũ là lý do cho nụ cười của hôm nay!

10. Cùng nhau khép lại quá khứ và mở ra năm mới 2025 đầy hy vọng!

Những status hài hước tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2025

1. Tạm biệt 2024! Cảm ơn đã dạy tôi những bài học đắt giá mà tôi hy vọng 2025 sẽ cho tôi trải nghiệm miễn phí."

2. Hy vọng năm mới sẽ bớt "nghiêm khắc" hơn và mang đến nhiều niềm vui miễn phí cho chúng ta.

3. Dọn dẹp tàn dư của năm cũ và chào đón năm mới 2025 với một trái tim đầy quyết tâm... Và một bụng đầy bánh chưng!

4. Năm 2024 ra đi giống như một cơn ác mộng kết thúc. Hello 2025, hãy là giấc mơ đẹp của tôi nhé!

5. Rồi mọi thứ cũng qua, ngay cả 2024. Cảm ơn đã rời đi! Xin chào 2025, bạn đã sẵn sàng làm tôi ngạc nhiên chưa?

6. Tạm biệt 2024! Đã đến lúc dừng lại những quyết tâm không thực hiện nổi để chuẩn bị viết tiếp quyết tâm mới cho 2025.

7. Chào năm mới 2025! Hứa hẹn sẽ bớt 'lội ngược dòng' hơn 2024 và thuận buồm xuôi gió hơn!

8. Năm cũ ân oán hãy gói gọn, năm mới đón lộc rước tiền tài. Đừng quên chừa cho tôi phần bình yên và chút "lầy" nhé, 2025!

9. 2024 à, tớ không tiếc đâu! Chỉ hơi thấy nhớ chút vụng về và những bài học trưởng thành thôi. 2025, tớ tới đây!

10. Năm mới đến, 2024 đi không trở lại. Hy vọng 2025 sẽ mang đến nhiều niềm vui và ít drama hơn!

Những status tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới hài hước. (Ảnh: Vecteezy)

Status tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới 2024 bằng tiếng Anh

1. Goodbye 2024! Another years filled with street memories and joyous time has passed. I will never for forget you. Thanks again.

Dịch: Tạm biệt năm 2024! Một năm nữa đầy ắp kỷ niệm đường phố và thời gian vui vẻ đã qua. Tôi sẽ không bao giờ quên bạn. Cảm ơn một lần nữa.

2. Goodbye 2024 and Welcome 2025 Happy New Year! Let’s celebrate this blissful, cheerful, colorful New year. with a smile. Wish you a Happy new year.

Dịch: Tạm biệt năm 2024 và Chào đón năm mới 2025 vui vẻ! Hãy cùng chúc mừng năm mới hạnh phúc, vui vẻ và đầy màu sắc này. với một nụ cười. Chúc bạn năm mới hạnh phúc.

3. Flip the old page with a smile and embrace the new page 2024 with a warm welcome. Bye bye 2024. Happy New Year wishes to all.

Dịch: Hãy mỉm cười lật trang cũ và đón nhận trang mới 2024 với sự chào đón nồng nhiệt. Tạm biệt 2024. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!

4. Time is like flowing water. It will not pass through your feet twice. Let the old water flow and new water wet your feet. Advance New Year wishes 2025!

Dịch: Thời gian như dòng nước trôi đi. Nó sẽ không đi qua chân bạn hai lần. Hãy để dòng chảy cũ qua đi và dòng nước mới làm ướt chân bạn. Chúc mừng năm mới 2025!

5. Don’t regret leaving the good old 2024 and enter the new exiting year with grace. Sending you all the happy New Year messages 2025. Happy New Year!

Dịch: Đừng tiếc nuối khi rời bỏ năm 2024 tuyệt vời và bước sang năm mới đầy duyên dáng. Gửi đến các bạn những lời chúc mừng năm mới 2025. Chúc mừng năm mới!

6. Lighten up your ambiances with your good deeds and make way for happiness with your sweet smile this New Year. Goodbye 2024 Welcome 2025 New Year.

Dịch: Hãy thắp sáng bầu không khí của bạn bằng những việc tốt và mở đường cho hạnh phúc bằng nụ cười ngọt ngào của bạn trong năm mới này. Tạm biệt 2024, chào mừng năm mới 2025!

7. Goodbye, 2024! You’ve been a chapter of growth and learning. Here’s to a brighter, better year ahead.

Dịch: Tạm biệt, 2024! Đây là một năm của sự trưởng thành và học hỏi. Chúc bạn sẽ có một năm tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn ở phía trước.

8. Cheers to the memories made in 2024. Let’s welcome 2025 with open arms and new opportunities.

Dịch: Nâng ly chúc mừng những kỷ niệm đã tạo nên trong năm 2024. Hãy chào đón năm 2025 với vòng tay rộng mở và những cơ hội mới.

9. As 2024 closes, I leave behind the challenges and carry forward the lessons learned. Onward to the new adventures of 2025!

Dịch: Năm 2024 là một năm có những thăng trầm, nhưng vượt qua tất cả, tôi đã tìm thấy sức mạnh và sự kiên cường. Mong chờ những gì tiếp theo trong năm 2025.

10. 2024 was a year of ups and downs, but through it all, I found strength and resilience. Looking forward to what’s next!

Dịch: 2024 là một năm đầy thăng trầm, nhưng qua tất cả, tôi đã tìm thấy sức mạnh và sự kiên cường. Hãy hướng tới những điều sắp tới!