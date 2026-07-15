SpaceX sắp phóng lại Starship V3, hé lộ nguyên nhân sự cố lần trước

(VTC News) -

SpaceX dự kiến thực hiện chuyến bay thử Starship Flight 13 sớm nhất vào ngày 16/7, đánh dấu lần phóng thứ hai của phiên bản Starship V3 sau màn ra mắt chưa trọn vẹn hồi cuối tháng 5.

Trước thềm chuyến bay, công ty cũng công bố kết quả điều tra về những sự cố xảy ra ở Flight 12, đồng thời cho biết đã hoàn tất các biện pháp khắc phục và được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép tiếp tục thử nghiệm.

Tên lửa Starship của SpaceX thực hiện chuyến bay thử nghiệm từ trạm không gian Starbase, Texas, Mỹ, ngày 22/5. (Ảnh: SpaceX)

Flight 13 diễn ra sau khi SpaceX hoàn thành thử nghiệm toàn bộ hệ thống động cơ Raptor 3 trên cả hai tầng của tên lửa. Tầng trên Ship được kích hoạt đồng thời sáu động cơ, trong khi tầng đẩy Super Heavy vận hành đủ 33 động cơ.

Đây là lần thử nghiệm tiếp theo của Starship V3 - phiên bản lớn hơn và mạnh hơn so với thiết kế trước đó. SpaceX cho biết Flight 13 sẽ thực hiện gần như toàn bộ các mục tiêu của Flight 12 nhưng với phần cứng và phần mềm đã được cải tiến sau những lỗi phát sinh ở lần phóng trước.

Lỗi tách tầng khiến tên lửa lệch 90 độ

Theo báo cáo của SpaceX, nguyên nhân chính khiến Flight 12 không đạt được toàn bộ mục tiêu bắt nguồn từ quá trình hot staging - kỹ thuật đánh lửa tầng trên trước khi hai tầng tên lửa tách rời hoàn toàn.

Việc thay đổi trình tự khởi động động cơ ở tầng trên của tàu (tầng Ship) khiến tầng đẩy Super Heavy bị lệch hướng khoảng 90 độ sau khi tách tầng. Tiếp đó, 5 trong số 33 động cơ của Super Heavy không thể khởi động lại, khiến quá trình quay đầu trở về bãi phóng bị gián đoạn.

Do đó, tầng đẩy cũng không thể hạ cánh xuống khu vực dự kiến ở Vịnh Mexico.

Để khắc phục, SpaceX cho biết đã điều chỉnh lại trình tự đánh lửa của tầng Ship, nâng cấp phần cứng trên Super Heavy và cập nhật hệ thống cảnh báo cũng như quy trình xử lý sự cố của động cơ.

Tầng Ship cũng gặp trục trặc khi một trong ba động cơ Raptor tối ưu cho môi trường chân không ngừng hoạt động chỉ khoảng 40 giây sau khi tách tầng. Dù vậy, phương tiện vẫn đạt quỹ đạo cận quỹ đạo như kế hoạch, qua đó chứng minh khả năng tiếp tục bay ngay cả khi mất một động cơ.

Tuy nhiên, sự cố này khiến SpaceX phải hủy thử nghiệm khởi động lại động cơ trong không gian - một trong những mục tiêu quan trọng của Flight 12.

SpaceX thử nghiệm đốt tĩnh với Ship 40, tầng trên của tàu vũ trụ dự kiến ​ thực hiện chuyến bay Flight 13 của Starship.(Ảnh: SpaceX)

Lần đầu mang vệ tinh Starlink V3 lên không gian

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Flight 13 là Starship sẽ lần đầu mang theo 20 vệ tinh Starlink V3 hoạt động đầy đủ.

Đây là thế hệ vệ tinh Internet mới mà SpaceX kỳ vọng sẽ thay thế dần mạng Starlink hiện nay, với tốc độ truyền dữ liệu và dung lượng lớn hơn đáng kể. Công ty từng cho biết có thể triển khai tới khoảng 100.000 vệ tinh Starlink V3 trong tương lai.

6 trong số 20 vệ tinh sẽ được trang bị camera để quan sát lớp chắn nhiệt và tình trạng bên ngoài của Starship trong quá trình bay.

Tuy nhiên, do Flight 13 vẫn chỉ thực hiện quỹ đạo cận quỹ đạo, toàn bộ số vệ tinh này dự kiến sẽ cháy rụi trong khí quyển khoảng 20 phút sau khi được triển khai.

Ngoài nhiệm vụ đưa vệ tinh lên không gian, SpaceX cũng sẽ thử khởi động lại một động cơ Raptor khi tàu đang bay trên quỹ đạo, sau đó điều khiển tầng trên hạ cánh mềm xuống Ấn Độ Dương.

Đối với tầng đẩy Super Heavy, mục tiêu chính là hoàn thành quá trình quay đầu sau khi tách tầng và hạ cánh an toàn xuống Vịnh Mexico.

Chuẩn bị cho các sứ mệnh Mặt Trăng của NASA

Nếu Flight 13 thành công, SpaceX nhiều khả năng sẽ thử thu hồi phiên bản Starship V3 ngay tại bãi phóng Starbase ở Texas trong chuyến bay Flight 14 bằng hệ thống cánh tay cơ khí “Mechazilla” - phương thức thu hồi mà hãng đã ba lần thực hiện thành công với tầng đẩy Super Heavy.

Tuy nhiên, Starship vẫn còn nhiều cột mốc kỹ thuật phải hoàn thành trước khi có thể đưa vào khai thác, như bay vào quỹ đạo ổn định, ghép nối với tàu vũ trụ khác và chứng minh khả năng tiếp nhiên liệu bằng nhiên liệu siêu lạnh trong môi trường không trọng lực.

NASA hiện lựa chọn Starship là một trong hai phương tiện đổ bộ cho chương trình Artemis. Theo kế hoạch, phiên bản chở người sẽ sẵn sàng phục vụ sứ mệnh Artemis IV vào năm 2028, trong khi một phiên bản Starship V3 thử nghiệm sẽ tham gia diễn tập ghép nối với tàu Orion và tàu đổ bộ Blue Moon trên quỹ đạo Trái Đất trong khuôn khổ Artemis III vào năm 2027.