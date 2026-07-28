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Phát hiện siêu Trái Đất có thể chứa sự sống ngoài hành tinh NASA công bố LHS 1140b, cách Trái đất khoảng 48 năm ánh sáng, có thể sở hữu gần như đầy đủ những điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng sự sống.

Ông Trump: Mỹ và Iran đang 'đàm phán tích cực' Ông Trump cho biết Mỹ và Iran đang có "các cuộc đàm phán tích cực", nhưng cảnh báo Washington sẽ nối lại không kích nếu đàm phán thất bại.

Từ Thượng Hải đến London, New York: Siêu đô thị không thoát cảnh ngập úng Ngay cả những siêu đô thị hiện đại và quy hoạch đỉnh cao bậc nhất thế giới cũng không thể tìm ra lời giải hoàn hảo cho bài toán chống ngập.

Truy tìm tài xế ô tô lấn làn tông xe máy chở 2 trẻ nhỏ rồi bỏ chạy Xe ô tô chạy sang làn đường ngược chiều, tông trúng xe máy chở 4 người ngã xuống đường rồi tăng ga bỏ chạy ở phường An Hải (Hải Phòng).

Giá cà phê hôm nay 28/7: Robusta và Arabica tiếp tục tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 28/7 tiếp tục tăng mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế, với Robusta tăng hơn 1% trong khi Arabica tăng tới hơn 3,4%.

Không mời được Guardiola, Pirlo làm HLV Italy, Maldini từ chức sau 16 ngày Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và cố vấn Leonardo từ chức ở Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) chỉ sau hơn 2 tuần kể từ khi bổ nhiệm.

Nhận định, dự đoán tỷ số Philippines vs Myanmar: Chủ nhà giữ mạch bất bại Nhận định Philippines vs Myanmar, bảng B ASEAN Cup 2026 (17h ngày 28/7): Phân tích phong độ, lực lượng và dự đoán tỷ số trận Philippines đấu với Myanmar.

Mỹ nhân TVB từng mắc bệnh khó chữa, giờ thành tỷ phú, sống độc thân Từng là mỹ nhân đình đám của TVB, Trương Khả Di bất ngờ rời showbiz vì mắc bệnh viêm tuyết giáp Hashimoto gây rối loạn hệ miễn dịch.

Ukraine bắt giữ người tổ chức triển lãm drone bị trúng tên lửa Nga Người tổ chức triển lãm drone ở Kiev bị tạm giam 60 ngày sau vụ không kích của Nga khiến 11 người chết.

Messi tặng quà đặc biệt cho toàn đội Argentina sau World Cup 2026 Sau World Cup 2026, Lionel Messi tặng mỗi đồng đội Argentina một bộ dụng cụ uống trà mate, món quà được xem là biểu tượng của sự đoàn kết và văn hóa xứ tango.

Cầu Long Biên ở Hà Nội còn có tên gọi nào khác? Cây cầu trăm tuổi bắc qua sông Hồng ở Hà Nội được gọi là cầu Long Biên từ bao giờ và nó còn có tên gọi nào khác?

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Thông tin chi tiết giá vàng 9999 tại Mi Hồng và nhiều thương hiệu khác hôm nay 28/7/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Việt Nam đưa 48 người trên tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn ở Biển Đông về đất liền Liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, tính đến chiều 27/7, đã có 48 người được cứu sống.

Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm mạnh Lúc 6h ngày 28/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82 USD/thùng, giảm 2,50 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 88,36 USD/thùng, giảm 3,16 USD/thùng.