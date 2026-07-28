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Xuất bản ngày 28/07/2026 09:34 AM
Xuất bản ngày 28/07/2026 09:34 AM

Phát hiện siêu Trái Đất có thể chứa sự sống ngoài hành tinh

(VTC News) -

NASA công bố LHS 1140b, cách Trái đất khoảng 48 năm ánh sáng, có thể sở hữu gần như đầy đủ những điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng sự sống.

VTC News
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