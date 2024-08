Số trẻ đuối nước ở Việt Nam giảm

(VTC News) -

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), tỷ lệ đuối nước trẻ em Việt Nam xu hướng giảm dần qua các năm, mỗi năm giảm từ 3-5% tương đương với 100 trường hợp trẻ tử vong do đuối nước.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh kết quả trên đạt được là minh chứng cho sự hiệu quả của cơ chế phối hợp, sự nỗ lực không ngừng của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế.

Đẩy mạnh triển khai các lớp dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ.

Trong 5 năm qua, với sự hỗ trợ từ Quỹ từ thiện Bloomberg và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu, chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, 30.000 trẻ em 6-15 tuổi được dạy bơi, gần 55.000 trẻ được hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn, gần 1.000 giáo viên các cấp và cán bộ y tế tại các trường được tập huấn, cùng với 900 hướng dẫn viên dạy bơi an toàn ở cộng đồng được đào tạo.

Tuy nhiên, thực tế mỗi năm nước ta còn gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước và đuối nước vẫn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em 6-15 tuổi.

Tỷ lệ đuối nước trẻ em ở Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương và cao hơn gấp 10 lần các nước phát triển. Trẻ em ở nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp hai lần trẻ ở khu vực thành thị, 55% trẻ tử vong do đuối nước thuộc các hộ gia đình nghèo ở nông thôn.

Do vậy, công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, của các cấp, các ngành, các địa phương.

Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với can thiệp toàn diện, đa ngành về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó, đặc biệt là mục tiêu giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em, triển khai các giải pháp, mô hình dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và tạo một môi trường an toàn cho trẻ em.

Để thực hiện hiệu quả các hoạt động này, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của nhiều cơ quan, ban ngành. Vì vậy, kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 đã được ký kết giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với 9 bộ và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm liên quan.

Chia sẻ tại Hội thảo liên ngành về phòng chống đuối nước trẻ em tổ chức tại Nghệ An tháng 7 vừa qua, Bà Kelly Larson, Giám đốc chương trình phòng chống tai nạn thương tích Quỹ từ thiện Bloomberg đánh giá cao cơ chế phối hợp đa ngành trong phòng chống đuối nước tại Việt Nam. Với nhiều cách làm sáng tạo và nỗ lực quan tâm của các cơ quan chức năng, Việt Nam là mô hình tiêu biểu về phòng, chống đuối nước trẻ em để các quốc gia khác học hỏi.

Bên cạnh hợp tác đa ngành và cam kết của chính quyền địa phương, sự ủng hộ từ cộng đồng và gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ trẻ khỏi đuối nước.

Bà Kelly Larson, Giám đốc chương trình phòng chống tai nạn thương tích Quỹ từ thiện Bloomberg.

Bà Agarwal Vandana Shah, Phó Chủ tịch về tăng cường hệ thống y tế, Tổ chức CTFK/GHAI tại Hoa Kỳ cho biết: “Phòng chống đuối nước không thể chỉ là can thiệp từ chính phủ mà cần sự chung tay của nhiều bộ ngành và cộng đồng, trong đó đặc biệt là nhà trường, phụ huynh.

Vì vậy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, các địa phương và đối tác nhằm tăng cường việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhà trường, gia đình trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ trước các nguy cơ đuối nước đồng thời tạo điều kiện để trẻ tham gia các lớp học bơi sinh tồn”.

Chương trình quốc gia Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu giảm 10% số trẻ em bị tử vong do đuối nước vào năm 2025 và giảm 20% vào năm 2030.

Việc dạy trẻ em các kỹ năng bơi an toàn và an toàn trong môi trường nước là một trong sáu giải pháp can thiệp dựa trên bằng chứng có chi phí thấp được WHO khuyến nghị và là một phần quan trọng của chương trình phòng chống đuối nước của Chính phủ.

Các biện pháp khác bao gồm đào tạo cứu hộ và sơ cấp cứu, cải thiện các quy định cho tàu thuyền, quản lý rủi ro khi lũ lụt, lắp đặt các rào chắn gần nguồn nước và cung cấp các địa điểm vui chơi an toàn, tránh xa nguồn nước cho trẻ nhỏ.

Bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân cũng có ý nghĩa về mặt kinh tế, với một nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ mỗi 1.000 đồng đầu tư vào phòng chống đuối nước sẽ mang lại 9.000 đồng lợi ích.