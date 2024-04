Cứu 3 người đuối nước, hai anh em sinh đôi được trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

(VTC News) -

Mới đây, trong chương trình Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 - 2029), thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam Phạm Thị Thanh đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai anh em sinh đôi Đặng Văn Luyến và Đặng Văn Chiến (trú khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Hai anh em Luyến đã cứu 3 người đuối nước hồi tháng 2 vừa qua.

Hai anh em sinh đôi nhận Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. (Ảnh: T.Đ)

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 20/2, tại bãi biển khối phố Hà Quảng Đông, trong lúc câu cá và đi dạo trên bãi biển, Đặng Văn Chiến cùng Đặng Văn Luyến đã cứu được 2 em nhỏ bị đuối nước khi tắm biển.

Tiếp đến, khoảng 7h ngày 24/2, Chiến ra bờ biển chạy bộ và bắt gặp ông Lê Hồng Đăng (SN 1952, quốc tịch Ý) bị đuối nước khi đang tắm. Không do dự, Chiến liền lấy phao trên chiếc thuyền thúng gần đó rồi bơi ra khu vực người đàn ông đang chới với kêu cứu.

Khi còn cách ông Đăng khoảng 1,5m, Chiến chuyền phao cho nạn nhân bám vào và kéo ra khỏi vùng nước xoáy nguy hiểm. Sau đó, Chiến đưa ông Đăng vào bờ an toàn và tiến hành sơ cứu.

Cách đây 3 năm, cũng tại vùng biển thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, một chàng trai dũng cảm đã lao xuống biển cứu được 3 học sinh vào bờ an toàn và được Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm.

Theo đó, sáng 25/2/2021, 4 học sinh lớp 6 của Trường THCS Lê Ngọc Giá (phường Điện Dương) rủ nhau ra khu vực bờ biển thuộc khối Hà Quảng Đông tắm mát.

Trong lúc tắm, cả 4 học sinh không may bị sóng lớn đánh ra xa. Phát hiện sự việc, Trần Văn Tròn (trú khối Hà Quảng Đông, phường Điện Dương) cứu được 3/4 em vào bờ an toàn, nam sinh còn lại không may thiệt mạng.