Skoda ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%

Đây là tin vui với nhiều người đang mong muốn sở hữu một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Có thể nói, đây là ưu đãi mạnh nhất của hãng kể từ khi bắt đầu mở bán hai mẫu SUV này.

Ưu đãi lệ phí trước bạ lên tới 100%

Đối với những khách hàng yêu thích chất lượng của ô tô nhập Âu, tháng 4 là cơ hội vàng để sở hữu một chiếc SUV thuộc thương hiệu có lịch sử lâu đời như Skoda.

Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ áp dụng trong tháng 4/2024 với tất cả các mẫu xe Skoda hiện phân phối chính hãng tại hệ thống đại lý trên toàn quốc bao gồm: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho dòng Karoq; Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho dòng Kodiaq; Gia hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km áp dụng với cả 2 dòng xe.

An toàn và chất lượng từ châu Âu

Tại Việt Nam, Skoda hiện được phân phối bởi TC Motor. Các mẫu xe SUV của hãng hiện đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ CH Séc về Việt Nam.

Skoda Karoq chiếc SUV 5 trẻ trung, linh hoạt và năng động, phù hợp với không gian đô thị. Trong khi đó, Skoda Kodiaq là một mẫu xe SUV 7 chỗ dành cho gia đình, với khả năng vận hành mượt mà, an toàn và đa dụng.

Hiện Karoq - dòng SUV 5 chỗ từ Skoda hiện đang có nhiều thông số vượt trội so với các dòng xe trong phân khúc. Trong đó, hộp số tự động 8 cấp AT giúp xe di chuyển mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra, Karoq còn được trang bị hệ thống 4 chế độ lái khác nhau cùng lẫy chuyển số trên vô lăng, đáp ứng nhu cầu tối đa cho lái xe.

Bên cạnh việc được đánh giá cao về hiệu suất vận hành, cả hai chiếc xe đều đạt chuẩn 5 sao theo chuẩn Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) - chương trình đánh giá và xếp hạng an toàn cho phương tiện giao thông uy tín bậc nhất châu Âu.

Các dòng xe của Skoda Việt Nam sở hữu 7 túi khí. Cụm đèn pha Full LED ma trận với 24 bóng độc lập giúp tăng độ an toàn cho người tham gia giao thông khi về đêm.

Đồng thời xe trang bị các tính năng an toàn như: side assist (cảnh báo điểm mù), kiểm soát hành trình và chế độ giới hạn tốc độ, cùng các chức năng hỗ trợ an toàn nâng cao như cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo người lái khi buồn ngủ, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử,...

Chương trình ưu đãi chưa từng có

Kể từ khi mở bán hai dòng SUV Kodiaq và Karoq, đây là là chương trình ưu đãi lớn nhất được Skoda Việt Nam tung ra. Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho dòng Karoq và 50% lệ phí trước bạ cho dòng Kodiaq có thể coi như đợt ưu đãi lớn nhất của Skoda Việt Nam từ trước đến nay.

Đây cũng là một cơ hội để nhiều khách hàng tại Việt Nam có thể tiếp cận được các dòng xe cao cấp, chất lượng đến từ châu Âu.

Truy cập website Skoda Việt Nam: www.skoda-vietnam.vn để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ tới các đại lý ủy quyền trên toàn quốc.