Siêu nút giao gần 2.400 tỷ đồng dần lộ diện ở phía Tây Hà Nội

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long được UBND TP Hà Nội phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2022-2026. Dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, đồng thời tăng cường kết nối giữa các tuyến giao thông trọng điểm trong khu vực.
Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Nút giao được xây dựng tại khu vực xã An Khánh. Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được bàn giao cho đơn vị thi công, dự án chính thức khởi công vào cuối tháng 2/2025. (Phối cảnh nút giao khác mức đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long)
Sau hơn một năm triển khai, nhiều hạng mục quan trọng của công trình dần lộ diện. Trên đại công trường nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, không khí thi công diễn ra khẩn trương tại nhiều mũi.
Ghi nhận tại công trường, các hạng mục hầm chui, cầu vượt, đường dẫn và hệ thống cống thoát nước... đang được triển khai đồng thời. Nhiều khu vực thi công hoạt động liên tục nhằm bảo đảm tiến độ của dự án.
Hàng chục thiết bị cơ giới cỡ lớn cùng kỹ sư, công nhân được huy động đến công trường. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ tại những hạng mục trọng điểm.
Một trong những hạng mục đáng chú ý nhất là hầm chui trực thông theo hướng đường Hoàng Tùng đi Quốc lộ 32. Hầm được bố trí theo tim tuyến đường Hoàng Tùng, quy mô 4 làn xe với tổng chiều dài khoảng 975m.
Bên cạnh đó, hàng loạt trụ cầu quy mô lớn cũng được dựng lên, vắt qua các tuyến đường hiện hữu trong khu vực.
Sau hơn 1 năm thi công, hệ thống các nhánh tuabin đang từng bước thành hình. Những tuyến cầu cong uốn lượn kết nối nhiều hướng lưu thông khác nhau tạo nên mạng lưới giao thông đa tầng quy mô lớn. Theo thiết kế, hệ thống cầu nhánh tuabin sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực gồm 4 nhánh, tổng chiều dài khoảng 2.357m, bề rộng 8,8m và bố trí 2 làn xe.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối của mạng lưới giao thông hiện hữu, giảm áp lực cho các tuyến đường trong khu vực. Công trình cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho các khu đô thị vệ tinh, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung của Thủ đô.
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