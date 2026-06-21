Audi Q3 và Q5 thế hệ mới có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Audi mới đây đưa bộ đôi SUV chiến lược Q3 và Q5 thế hệ mới về Việt Nam, đánh dấu đợt nâng cấp đáng chú ý ở cả hai phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ và cỡ trung. Điểm chung của hai mẫu xe là xu hướng số hóa mạnh hơn, bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tối ưu không gian sử dụng.

Trong khi Audi Q3 hướng đến nhóm khách hàng đô thị cần một mẫu SUV nhỏ gọn nhưng nhiều công nghệ, Q5 tập trung vào trải nghiệm cao cấp hơn với nền tảng mới, hệ dẫn động quattro và không gian số hóa mở rộng.

Audi Q3: SUV đô thị số hóa hơn

Audi Q3 Sportback TFSI S line.

Audi Q3 thế hệ mới bước sang thế hệ thứ ba với hai biến thể tại Việt Nam. Q3 SUV TFSI Advanced hướng đến sự cân bằng giữa tính đa dụng, không gian linh hoạt và phong cách SUV đô thị.

Trong khi đó, Q3 Sportback TFSI S line có đường mui vuốt thấp, gói ngoại thất S line và kiểu dáng thể thao hơn.

Cả hai bản đều dùng mâm 19 inch, đèn pha LED Plus, đèn hậu LED Pro, đèn định vị ban ngày có ba chế độ tùy chỉnh và logo bốn vòng tròn Audi phát sáng phía sau.

Q3 SUV có chiều cao 1.601 mm, khoang hành lý 488 - 1.386 lít. Bản Sportback thấp hơn, cao 1.559 mm, khoang hành lý 488 - 1.289 lít.

Bên trong, Q3 mới chuyển mạnh sang thiết kế khoang lái số. Cụm màn hình cong Audi Panoramic đặt nghiêng 10 độ về phía người lái, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit 11,9 inch và màn hình cảm ứng trung tâm MMI 12,8 inch.

Xe hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động ba vùng, sạc không dây 15 W có chức năng làm mát điện thoại và hệ thống âm thanh Audi Sound System 10 loa công suất 260 W.

Audi Q3 SUV TFSI Advanced.

Một thay đổi đáng chú ý là cần số dạng lẫy gạt được đưa lên trục vô lăng, thay vì đặt ở bệ trung tâm như trước. Cách bố trí này giúp khu vực giữa hai ghế trước thoáng hơn, có thêm không gian cho hộc chứa đồ, khay để cốc và sạc không dây.

Về an toàn và hỗ trợ lái, Q3 mới được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus kết hợp camera lùi. Xe cũng có hệ thống lái biến thiên Progressive Steering và hệ thống treo Comfort.

Cả hai phiên bản Q3 dùng động cơ xăng tăng áp 1.395 cc, công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước.

Xe tăng tốc 0 - 100 km/h trong 9,1 giây. Q3 SUV đạt tốc độ tối đa 209 km/h, mức tiêu hao nhiên liệu 7,64 lít/100 km; Q3 Sportback đạt 207 km/h, mức tiêu hao 6,7 lít/100 km.

Audi Q5: nền tảng mới, khoang lái ba màn hình

Nếu Q3 tập trung vào sự linh hoạt trong đô thị, Audi Q5 thế hệ mới được định vị cao hơn, nhấn mạnh trải nghiệm vận hành và công nghệ.

Đây là mẫu SUV đầu tiên của Audi phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion, kiến trúc mới dành cho các dòng xe dùng động cơ đốt trong.

Audi Q5 Sportback TFSI quattro S line.

Tại Việt Nam, Q5 có hai lựa chọn gồm Q5 SUV TFSI quattro S line và Q5 Sportback TFSI quattro S line.

Cả hai đều dùng thiết kế S line, mâm Audi Sport 20 inch, đèn pha LED Plus Matrix và đèn hậu LED Pro. Người dùng có thể tùy chỉnh tám hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số, tạo dấu ấn nhận diện riêng cho xe.

Q5 SUV giữ dáng vẻ cân đối, mạnh mẽ và đa dụng của SUV cỡ trung, với chiều cao 1.647 mm và khoang hành lý 520-1.473 lít.

Q5 Sportback thấp hơn, cao 1.642 mm, có đường mui vuốt thấp và khoang hành lý 515-1.415 lít, hướng đến nhóm khách hàng thích phong cách thể thao nhưng vẫn cần tính thực dụng.

Khoang nội thất là điểm nhấn lớn nhất của Q5 mới. Audi gọi không gian này là Audi Digital Stage, với cụm màn hình cong OLED gồm Audi Virtual Cockpit 11,9 inch và màn hình trung tâm MMI 14,5 inch.

Ngoài ra, xe còn có màn hình MMI 10,9 inch riêng cho hành khách phía trước, cho phép truy cập giải trí, dẫn đường và một số tính năng độc lập mà không ảnh hưởng đến người lái.

Q5 được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, âm thanh Bang & Olufsen 3D Premium 16 loa công suất 685 W, đèn viền nội thất Ambient Lighting Package Pro với 30 màu, dải đèn tương tác Dynamic Interaction Light, điều hòa tự động ba vùng, sạc không dây 15 W và cổng USB-C công suất cao, trong đó hàng ghế sau có hai cổng 100 W.

Hàng ghế sau trên Q5 có thể trượt tiến/lùi, chỉnh độ ngả và gập theo tỷ lệ 40:20:40. Cách bố trí này giúp xe linh hoạt hơn khi cần ưu tiên không gian cho hành khách hoặc hành lý.

Audi Q5 SUV TFSI quattro S line.

Danh sách hỗ trợ lái trên Q5 cũng đầy đủ hơn Q3, gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và sau, hỗ trợ rẽ, hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật, camera toàn cảnh 360 độ và Park Assist Plus.

Q5 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.984 cc, công suất 196 mã lực, mô-men xoắn 340 Nm, hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động quattro với công nghệ ultra.

Hệ dẫn động này có thể phân bổ lực kéo giữa các bánh theo điều kiện vận hành, đồng thời ngắt kết nối trục sau khi xe di chuyển ổn định để tối ưu tiêu thụ nhiên liệu.

Cả Q5 SUV và Q5 Sportback đều tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,2 giây, tốc độ tối đa 226 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp 7,9 lít/100 km.

Giá bán Audi Q3 và Q5 tại Việt Nam