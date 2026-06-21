Tin xe 21/6: Mazda CX-60, CX-90 về Việt Nam, giá từ 1,699 tỷ đồng

(VTC News) -

Mazda đưa bộ đôi SUV cao cấp CX-60 và CX-90 về Việt Nam

Mazda vừa chính thức giới thiệu đồng thời hai mẫu SUV hoàn toàn mới là CX-60 và CX-90 tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng của thương hiệu Nhật Bản trong chiến lược tiếp cận phân khúc cao cấp hơn.

Trong đó, Mazda CX-60 được phân phối với một phiên bản duy nhất là 3.3 Turbo HEV AWD, giá ưu đãi 1,699 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với những dự đoán trước đó, giúp mẫu SUV hạng D trở nên cạnh tranh hơn dù vẫn nằm ở nhóm giá cao trong phân khúc.

Xe sử dụng nền tảng Large Product mới, sở hữu động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 3.3L kết hợp hệ thống mild-hybrid, cho công suất 284 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Cùng với hệ dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, CX-60 được Mazda định vị là mẫu SUV hướng đến trải nghiệm lái cao cấp.

SUV hạng D tiệm cận xe sang Mazda CX-60 chính thức được giới thiệu ở Việt Nam.

Mazda CX-90, mẫu SUV lớn nhất của hãng tại Việt Nam, thay thế vai trò đầu bảng trước đây của CX-8. Xe được giới thiệu với ba phiên bản, giá từ 1,899 đến 2,299 tỷ đồng.

Không chỉ sở hữu kích thước vượt trội với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, CX-90 còn gây chú ý khi cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động gồm mild-hybrid 3.3L tăng áp và plug-in hybrid 2.5L.

Phiên bản PHEV có tổng công suất 323 mã lực, cho khả năng chạy thuần điện khoảng 43 km trước khi cần sử dụng động cơ xăng.

Mazda CX-90 màu đỏ Artisan Red Premium.

Bên cạnh động cơ mới, cả CX-60 và CX-90 đều được trang bị nhiều tiện nghi và công nghệ vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe sang như ghế da Nappa, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống âm thanh Bose, màn hình HUD, tính năng cá nhân hóa vị trí lái cùng gói hỗ trợ lái tiên tiến với hàng loạt tính năng an toàn chủ động.

Việc đưa CX-60 và CX-90 về Việt Nam cho thấy Mazda đang mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng cao cấp hơn, không chỉ cạnh tranh bằng thiết kế và trang bị mà còn bằng nền tảng khung gầm, công nghệ hybrid cùng động cơ 6 xi-lanh hiếm gặp trong phân khúc.

Audi Q3 2026 xuất hiện tại Việt Nam, giá từ 2,099 tỷ đồng

Audi đã giới thiệu thế hệ thứ ba của mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ Audi Q3 tại Việt Nam với hai biến thể gồm Q3 SUV TFSI Advanced và Q3 Sportback TFSI S line. Giá bán lần lượt là 2,099 tỷ đồng và 2,199 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức giá dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng của BMW X1 sắp ra mắt.

SUV hạng sang cỡ nhỏ Audi Q3 2026 được giới thiệu ở Việt Nam.

Ở thế hệ mới, Audi Q3 tiếp tục duy trì kích thước gọn gàng nhưng được mở rộng đáng kể. Bản SUV có kích thước 4.531 x 1.859 x 1.601 mm, chiều dài cơ sở 2.681 mm và khoang hành lý từ 488-1.386 lít. Trong khi đó, bản Sportback cao 1.559 mm và có dung tích khoang hành lý tối đa 1.289 lít. Xe được trang bị đèn pha LED Plus, đèn hậu LED Pro, cụm đèn định vị ban ngày với ba chế độ tùy chỉnh cùng logo Audi phát sáng phía sau.

Khoang lái được số hóa với cụm màn hình cong Audi Panoramic gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch. Audi cũng chuyển cần số điện tử lên phía sau vô lăng, giúp giải phóng không gian bệ trung tâm cho khay sạc không dây 15 W có chức năng làm mát điện thoại. Các tiện nghi đáng chú ý gồm ghế trước chỉnh điện có sưởi, điều hòa tự động ba vùng và kết nối Apple CarPlay, Android Auto.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4L 4 xi-lanh cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp S tronic dẫn động cầu trước. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây. Audi Q3 mới dự kiến được bán ra ngay từ tháng 6/2026 với chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn số km.

Honda N-Box làm mới thiết kế và tiện nghi

Honda đã công bố những thông tin đầu tiên về phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Honda N-Box, mẫu kei car đang giữ vị trí xe bán chạy nhất thị trường Nhật Bản. Bản cập nhật xuất hiện sau khoảng ba năm kể từ khi thế hệ thứ ba được giới thiệu, tập trung vào thay đổi thiết kế, tăng tiện ích và mở rộng các gói trang bị cá nhân hóa.

Honda N-Box Custom Coordinate Style.

Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm trên phiên bản N-Box Custom với cản trước thiết kế lại, lưới tản nhiệt mảnh hơn và các chi tiết giả kim loại kết hợp cụm đèn LED vuông vức. Biến thể Custom Coordinate Style tiếp tục tạo khác biệt bằng các chi tiết mạ crôm tối màu. Trong khi đó, N-Box Joy được bổ sung gói Black Style với nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất màu đen, hướng đến nhóm khách hàng thích phong cách mạnh mẽ nhưng kín đáo hơn.

Bên trong khoang lái, Honda bổ sung các chi tiết trang trí mới, hệ thống đèn LED và đèn viền nội thất Night Blue trên bản Custom. Toàn bộ dòng xe được nâng cấp thêm cổng sạc USB ở khu vực trung tâm, túi chứa đồ phía sau ghế trước, đồng thời màn hình giải trí 9 inch tích hợp dẫn đường và hệ thống ETC 2.0 trở thành trang bị tiêu chuẩn trên nhiều phiên bản hơn.

Honda chưa công bố thay đổi về hệ truyền động. Nhiều khả năng N-Box vẫn sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh 660 cc với công suất 58 mã lực ở bản hút khí tự nhiên hoặc 63 mã lực ở bản tăng áp, kết hợp hộp số CVT và tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Xe dự kiến mở bán tại Nhật Bản từ tháng 7/2026 với giá từ 1.739.100-2.475.000 Yên, tương đương khoảng 348-495 triệu đồng.