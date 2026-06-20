Giá vàng hôm nay 20/6: Tiếp tục đi xuống, dự báo trong tuần tới vẫn giảm

(VTC News) -

Giá vàng tiếp tục biến động mạnh trong tuần này, khi nhu cầu trú ẩn an toàn ban đầu do bất ổn ở Trung Đông nhường chỗ cho lực bán mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu rằng việc tăng lãi suất vào năm 2026 vẫn nằm trong tầm ngắm.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.210 USD/ounce vào tối Chủ nhật và nhanh chóng tăng cao hơn khi các nhà giao dịch tiếp tục tính đến rủi ro địa chính trị xung quanh cuộc xung đột Mỹ - Iran và eo biển Hormuz.

Đà tăng tiếp tục trong các phiên giao dịch ngày thứ Hai và thứ Ba, giá vàng duy trì trên mức 4.300 USD khi thị trường hướng sự chú ý đến quyết định của Fed và theo dõi các dấu hiệu tiến triển hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng khu vực.

Giá vàng thế giới sáng 20/6 tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa).

Nhưng sau đó giá vàng nhanh chóng đảo chiều sau khi Fed giữ nguyên lãi suất ở mức từ 3,50% đến 3,75% đồng thời phát tín hiệu rằng có thể sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm.

Sự thay đổi chính sách cứng rắn này đã đẩy giá trị đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, làm giảm giá vàng bất chấp những lo ngại dai dẳng về lạm phát và tình hình Trung Đông.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,7 - 146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 4,8 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 3,8 triệu đồng/lượng bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.155 USD/ounce, giảm 39 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Đợt bán tháo vàng tăng tốc vào thứ Năm sau khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz, làm giảm giá dầu và làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới 4.250 USD/ounce và cuối cùng thiết lập ngưỡng thấp nhất trong tuần ở mức 4.201,14 USD/ounce vào chiều thứ Năm khi thị trường Mỹ đóng cửa trước kỳ nghỉ lễ Juneteenth vào thứ Sáu.

Các nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới.

Tuần này, 10 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, và đa số ý kiến trên Phố Wall chuyển sang bi quan khi giá vàng mất đi những khoản tăng trước đó do khả năng tăng lãi suất tái xuất hiện.

Chỉ có 1 chuyên gia, tương đương 10%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 7 người khác dự đoán giá sẽ giảm. 2 nhà phân tích còn lại dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 46 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ quay trở lại quan điểm lạc quan ban đầu bất chấp sự suy yếu của vàng sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang.

25 nhà đầu tư nhỏ lẻ dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 16 người khác cho rằng kim loại quý sẽ giảm giá. 5 nhà đầu tư còn lại kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.