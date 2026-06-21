(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Thương mại 3 năm gần nhất:

Diễn biến điểm chuẩn trường Đại học Thương mại 3 năm gần nhất.

Năm 2025, điểm chuẩn năm cao nhất của trường Đại học Thương mại là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 27,8 điểm (9,26 điểm/môn). Ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) lấy thấp nhất theo điểm thi tốt nghiệp với 22,5 điểm (7,5 điểm/môn).

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu (tăng 800 chỉ tiêu so với năm 2025). Trường mở mới thêm 6 chương trình đào tạo, gồm một chương trình chuẩn, ba chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) và hai chương trình song bằng quốc tế. Trong đó, chương trình chuẩn mới là Khoa học máy tính với định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 5 phương thức xét tuyển, mở rộng cơ hội tiếp cận đại học cho thí sinh và phù hợp với định hướng đa dạng hóa tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5 phương thức tuyển sinh gồm:

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định riêng của trường Đại học Thương mại.

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy và chứng chỉ quốc tế

Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp giải Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố

Năm học tới, học phí các chương trình đào tạo chuẩn của trường dao động từ 2,57 - 3,069 triệu đồng/tháng theo từng chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) là 4,235 triệu đồng/tháng. Các chương trình đào tạo song bằng quốc tế mức 260 triệu đồng/khóa học.

Học phí các chương trình đào tạo tiên tiến mức 200 triệu đồng/khóa học. Mức thu học phí hàng năm tăng không quá 12,5% so với năm trước liền kề.