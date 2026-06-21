Hướng dẫn mới của Ban Tổ chức Trung ương về xét tặng Huy hiệu Đảng

(VTC News) -

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, từ 8/4/2026, tặng Huy hiệu 35 tuổi Đảng đối với đảng viên từ đủ 35 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng; tặng sớm Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đảng viên bị bệnh nặng từ đủ 34 năm đến dưới 35 năm tuổi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 19/5. (Ảnh: TTXVN)

Truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đảng viên từ trần từ ngày 8/4/2026, mà lúc còn sống có đủ 34 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng.

Không tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với những đảng viên đã nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng hoặc ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành việc xét, gửi đề nghị lên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để xét tặng, truy tặng theo quy định.

Ban Tổ chức Trung ương cũng hướng dẫn cụ thể về số Huy hiệu Đảng, quy trình xét tặng Huy hiệu Đảng trên phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên.

Đối với lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ lễ trao tặng Huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 năm tuổi Đảng tại tổ chức cơ sở đảng.

Ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương tổ chức lễ trao tặng đối với Huy hiệu 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng bảo đảm trang trọng, chu đáo, thực chất, đúng ý nghĩa chính trị.

Việc này gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Hướng dẫn cũng nêu ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (nơi không có cấp ủy cơ sở) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên chi bộ trực thuộc.

Đối với những đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng nhưng do già yếu hoặc vì lý do sức khỏe không thể đến dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, tổ chức cơ sở đảng căn cứ tình hình thực tế, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên bảo đảm chu đáo, trang trọng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đã từ trần được trao cho đại diện gia đình tại buổi lễ hoặc tổ chức tại gia đình đảng viên.