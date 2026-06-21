Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út, bảng H World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Tây Ban Nha đấu với Ả Rập Xê Út diễn ra trong bối cảnh bảng H World Cup 2026 khó lường sau lượt trận đầu tiên. Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 dù kiểm soát bóng vượt trội, trong khi Ả Rập Xê Út giành 1 điểm trước Uruguay. Cuộc đối đầu lúc 23h ngày 21/6 không chỉ là trận đấu để Tây Ban Nha tìm chiến thắng đầu tiên, mà còn là bài kiểm tra về khả năng giải quyết thế trận trước đối thủ phòng ngự thấp.

Các mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu đều nhận định Tây Ban Nha có khả năng thắng rất cao. Tuy nhiên, Tây Ban Nha chưa chắc ghi nhiều bàn thắng.

Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út ra sao?

Siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha có 86,7% cơ hội thắng, khả năng hòa là 9,0%, còn Ả Rập Xê Út chỉ có 4,3% khả năng giành 3 điểm. Sports Mole cũng nghiêng về đại diện châu Âu, nhưng đưa ra mức chênh lệch thấp hơn: Tây Ban Nha thắng 66,8%, hòa 20,95% và Ả Rập Xê Út thắng 12,25%. Nhìn chung, các tỷ lệ cho thấy sự vượt trội của Tây Ban Nha nhưng vẫn có khả năng trận đấu diễn ra chặt chẽ, Ả Rập Xê Út kéo đối thủ vào trận hòa bế tắc.

Tây Ban Nha có đẳng cấp vượt trội so với Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Những chỉ báo chuyên môn của Sports Mole cũng cho thấy đây chưa chắc là trận đấu có tỷ số quá cao. Khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 48,05%, gợi ý rằng Tây Ban Nha có thể thắng vừa đủ, thay vì một trận thắng cách biệt lớn. Điều này phụ thuộc vào thời điểm Tây Ban Nha ghi bàn đầu tiên.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn được đánh giá ở mức 41,85%. Xác suất Tây Ban Nha ghi từ 2 bàn trở lên là 56,73%, trong khi Ả Rập Xê Út có 57,81% khả năng không ghi bàn. Các dữ liệu này phù hợp với dự đoán tỷ số 1-0 hoặc 2-0 cho Tây Ban Nha.

Vì sao Tây Ban Nha được dự đoán vượt trội?

Tây Ban Nha vẫn tạo ra nền tảng kiểm soát rất lớn. Trước Cape Verde, đội bóng của HLV Luis de la Fuente cầm bóng 74,3%, nhưng không thể ghi bàn. The Analyst chỉ ra rằng kể từ bàn thắng gần nhất ở World Cup, Tây Ban Nha đã thực hiện 2.500 đường chuyền và tung 49 cú sút mà chưa có thêm bàn thắng.

Con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Một mặt, Tây Ban Nha đủ khả năng áp đặt thế trận và đưa bóng liên tục đến khu vực nguy hiểm. Mặt khác, họ cần cải thiện chất lượng xử lý cuối cùng, đặc biệt khi gặp những đối thủ sẵn sàng dựng khối phòng ngự dày đặc trước vòng cấm.

Lamine Yamal có thể là khác biệt quan trọng. Anh chỉ vào sân từ phút 71 trước Cape Verde nhưng vẫn là cầu thủ Tây Ban Nha có nhiều pha rê bóng nhất trận. Nếu Yamal đá chính, Tây Ban Nha sẽ có thêm phương án kéo giãn đội hình Ả Rập Xê Út ở biên, thay vì chỉ luân chuyển bóng quanh khu vực trung lộ.

Ả Rập Xê Út làm khó Tây Ban Nha bằng cách nào?

Ả Rập Xê Út khó cạnh tranh quyền kiểm soát bóng với Tây Ban Nha, nhưng họ có cơ sở để kéo trận đấu vào thế giằng co. Trận hòa Uruguay 1-1 cho thấy đội bóng châu Á có khả năng chịu sức ép trong thời gian dài, đặc biệt nhờ phong độ của thủ môn Mohammed Al Owais.

Trận gặp Tây Ban Nha là thử thách về khả năng chịu đựng sức ép của Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Al Owais có 9 pha cứu thua trước Uruguay. Nếu tiếp tục đạt trạng thái cao, anh có thể khiến Tây Ban Nha gặp lại cảm giác bế tắc giống trận ra quân. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng là Ả Rập Xê Út phải hạn chế số lần đối phương đưa bóng vào vòng cấm.

Cơ hội của Ả Rập Xê Út nhiều khả năng đến từ phản công, bóng cố định hoặc khoảnh khắc cá nhân của Salem Al-Dawsari. Dù vậy, với việc Sports Mole đánh giá khả năng họ không ghi bàn cao hơn khả năng có bàn, đại diện châu Á cần gần như hoàn hảo trong khâu phòng ngự nếu muốn có điểm.

Dự đoán Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út

Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út: Đội nào thắng?

Kịch bản dễ xảy ra là Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội, đẩy Ả Rập Xê Út lùi sâu và tạo sức ép bằng các pha phối hợp ở biên. Trận đấu có thể phụ thuộc nhiều vào thời điểm bàn mở tỷ số xuất hiện. Nếu Tây Ban Nha ghi bàn sớm, khoảng trống sẽ mở ra và thế trận có thể dễ hơn cho đội bóng châu Âu.

Ngược lại, nếu hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng, áp lực tâm lý sẽ tăng lên với Tây Ban Nha. Đây là rủi ro đã xuất hiện ở trận gặp Cape Verde, khi đội bóng áo đỏ có bóng nhiều nhưng thiếu cú chạm quyết định.

Từ các tỷ lệ của Opta và Sports Mole, kịch bản hợp lý nhất là Tây Ban Nha thắng, tạo nhiều cơ hội hơn và có khả năng giữ sạch lưới. Mốc tổng bàn 2,5 khá cân bằng, nhưng các chỉ báo về số bàn riêng nghiêng về việc Tây Ban Nha ghi ít nhất 2 bàn, còn Ả Rập Xê Út gặp khó trong khâu tạo cơ hội rõ ràng.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Ả Rập Xê Út.