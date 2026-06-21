Tin thế giới nổi bật trong ngày 21/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 21/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran không thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz, Phó Tổng thống Mỹ nêu ưu tiên hàng đầu trong cuộc đàm phán với Iran trước khi lên đường sang Thuỵ Sĩ, vụ nổ súng tại Chicago khiến ít nhất 13 người bị thương và Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công quy mô lớn.

Ông Trump nói Iran sẽ không thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Ngày 20/6 (giờ địa phương), trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cập nhật thông tin về việc thu phí qua eo biển Hormuz. Đây được xem là tín hiệu mới nhất cho thấy bản ghi nhớ hợp tác với Iran vừa được ký kết có nguy cơ đổ vỡ.

“Sẽ không có thu phí ở eo biển Hormuz trong 60 ngày vào thời gian ngừng bắn và sẽ không có thu phí sau khi thời hạn 60 ngày kết thúc. Trừ trường hợp các khoản phí đó được áp đặt bởi Mỹ và vì lợi ích của Mỹ nếu thỏa thuận không được hoàn tất", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm phí cầu đường sẽ được dùng "cho các dịch vụ cung cấp với tư cách là Thiên thần hộ mệnh đối với những quốc gia Trung Đông nhằm mục đích hoàn trả chi phí cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai".

Phó Tổng thống Mỹ nêu ưu tiên hàng đầu trong đàm phán với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ưu tiên hàng đầu của ông trong cuộc đàm phán với Iran tại Thuỵ Sĩ là thiết lập cấu trúc đàm phán, "đạt tiến triển" về vấn đề hạt nhân và thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon.

“Chúng ta sẽ có ban lãnh đạo chính trị cấp cao ở trên cùng và tất nhiên là đội ngũ kỹ thuật sẽ ở lại hiện trường”, ông Vance nói trước khi khởi hành đến Thụy Sĩ vào 21/6.

Ông Vance nói thêm: “Đó là hai vấn đề lớn mà chúng ta sẽ tập trung vào. Tôi chắc chắn Iran cũng sẽ có những vấn đề mà họ muốn thảo luận”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ chỉ có thể ở lại Thụy Sĩ trong "một hoặc hai ngày", nhưng ông hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong cuộc đàm phán liên quan đến việc xử lý vật liệu hạt nhân của Iran. Hiện đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Thụy Sĩ để xử lý những vấn đề kỹ thuật và chuẩn bị cho cuộc thương lượng.

Xả súng ở Chicago, Mỹ

Khoảng 23h ngày 19/6 (giờ địa phương), cảnh sát Chicago cho biết một chiếc SUV màu đỏ tiến đến đám đông người ở Roseland, phía Nam thành phố và hai người bên trong chiếc xe bắt đầu nổ súng. Vụ việc xảy ra vào ngày lễ liên bang Juneteenth, kỷ niệm sự kiện chấm dứt cuộc sống nô lệ tại Mỹ.

Ban đầu, cảnh sát tìm thấy một phụ nữ 32 tuổi bị bắn vào lưng và một người đàn ông 44 tuổi bị thương nhẹ. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cảnh sát xác nhận có ít nhất 13 người bị bắn và họ có độ tuổi từ 17 - 47 tuổi.

Có khoảng 100 viên đạn bắn ra tại hiện trường. (Ảnh: X)

Tại hiện trường vụ án, ít nhất 100 dấu vết chứng cứ, nhiều ô tô và một trạm xe buýt bị trúng đạn. Số lượng dấu vật chứng cho thấy có thể có khoảng 100 viên đạn được bắn ra.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ súng và chưa có ai bị bắt giữ.

Ukraine cảnh báo Nga sắp tấn công quy mô lớn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine và cảnh báo người dân cẩn trọng.

"Tối nay và trong những giờ tới, điều đặc biệt quan trọng là mọi người phải hết sức chú ý đến những cảnh báo không kích. Người Nga đã chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn. Xin hãy tự bảo vệ mình", ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngoài cảnh báo về nguy cơ không kích từ Nga, Tổng thống Zelensky còn đưa ra thông điệp cứng rắn đối với Belarus.

Ông nhấn mạnh Ukraine nhiều lần cảnh báo việc Belarus hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nguy hiểm.