Sedan đầu bảng BYD Seal 08 xuất hiện tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026

(VTC News) -

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, BYD đã trình làng loạt sản phẩm chiến lược. Nổi bật trong đó là bộ đôi Seal 08 và Sealion 08, hai mẫu xe đầu bảng hoàn toàn mới thuộc dòng Ocean.

Mẫu Seal 08 trên sân khấu tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh.(Ảnh: Yiche)

Được định vị là bộ đôi đầu bảng, hai mẫu xe này tích hợp nhiều công nghệ mới của BYD, hướng đến nhóm xe gia đình cao cấp trong giai đoạn điện hóa. Trong đó, mẫu sedan SEAL 08 gây chú ý khi nội thất thực tế có mức độ hoàn thiện cao hơn so với các hình ảnh xem trước được công bố trước thềm triển lãm.

Khoang nội thất SEAL 08 theo phong cách tối giản, sử dụng thiết kế “horizon” và giảm thiểu các chi tiết dư thừa. Một số điểm nhấn đáng chú ý gồm các mảng ốp khảm xà cừ, trang bị thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp.

Hàng ghế trước sử dụng ghế “zero-gravity” kép, trong khi hàng ghế sau tích hợp đệm đỡ chân chỉnh điện, tựa lưng đa góc và màn hình cảm ứng ở bệ tỳ tay trung tâm.

Toàn bộ ghế đều có các tính năng thông gió, sưởi và massage. Ngoài ra, xe được trang bị 8 điểm gắn nam châm cho phép tùy biến không gian nội thất.

Nội thất của SEAL 08. (Ảnh: BYD)

Ở phiên bản SUV, SEALION 08 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế Ocean Aesthetics 2.0, sau quá trình thử nghiệm với nhiều mô hình và tinh chỉnh. Xe có kích thước dài 5.115 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.800 mm và chiều dài cơ sở 3.003 mm, bố trí 6 ghế độc lập theo cấu hình 3 hàng.

Một số chi tiết thiết kế nổi bật trên SEALION 08 gồm bộ mâm 21 inch cùng cụm đèn hậu kéo dài gần 2 mét.

Mẫu SUV Sealion 08 mang đến không gian rộng rãi nhờ trục cơ sở dài 3.003 mm. (Ảnh: BYD)

Cả hai mẫu xe đều sử dụng pin Blade Battery thế hệ thứ hai, tích hợp công nghệ sạc nhanh (theo công bố của hãng) với khả năng “sẵn sàng trong 5 phút, đầy pin trong 9 phút”, đi kèm hệ thống treo khí nén hai buồng DiSus-A. Bộ đôi này được xem là bước tiếp theo của dòng OCEAN trong việc mở rộng phân khúc xe điện cỡ lớn.