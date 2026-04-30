Cú bẻ lái của Mazda: Xe điện sắp vượt xe xăng tại Trung Quốc

(VTC News) -

Phát biểu tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026, ông Toru Nakajima - Giám đốc điều hành cấp cao của Mazda - khẳng định hãng đang ở vị thế thuận lợi trong quá trình chuyển dịch sang xe điện tại Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh bản sắc thương hiệu sẽ không bị đánh mất.

Mazda đặt mục tiêu trở thành liên doanh đầu tiên tại thị trường này có doanh số xe năng lượng mới (NEV) vượt xe động cơ đốt trong (ICE), khi NEV đã chiếm 47% tổng lượng bán ra trong quý I/2026.

Doanh số xe điện của Mazda tăng ấn tượng.

Vốn nổi tiếng với động cơ đốt trong - từ piston đến động cơ quay, Mazda chỉ thực sự bước vào sân chơi xe điện từ năm 2019 với Mazda MX-30. Những nỗ lực ban đầu tại Trung Quốc không đạt kỳ vọng, điển hình là Mazda CX-30 EV - phiên bản thuần điện mang tính "tuân thủ", chỉ tiêu thụ khoảng 500 xe trong giai đoạn 2022–2024.

Bước ngoặt đến từ hợp tác với Changan Automobile, khi Mazda tận dụng nền tảng EPA của đối tác để phát triển sedan 6e (tên nội địa EZ-6) và SUV cỡ trung CX-6e (EZ-60). Cả hai mẫu xe đều có tùy chọn thuần điện (EV) và mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), đồng thời đã bắt đầu nhận đặt hàng tại một số thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu China EV DataTracker, Mazda giao tổng cộng 91.061 xe tại Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến hết tháng 3/2026, vượt gần 20% so với kế hoạch ban đầu 76.000 xe.

Riêng bộ đôi EZ-6 và EZ-60 đóng góp hơn 40% doanh số hàng tháng trong quý I, kéo tỷ trọng NEV lên mức 47% toàn quý. Tuy nhiên, tổng doanh số của Mazda tại Trung Quốc vẫn ở mức khiêm tốn, đạt 21.619 xe trong quý I/2026, khiến việc gia tăng tỷ trọng NEV trở nên dễ dàng hơn.

Nếu thuận lợi, liên doanh Changan-Mazda có thể trở thành trường hợp đầu tiên tại Trung Quốc bán nhiều xe NEV hơn xe xăng - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các liên doanh ô tô tại đây. Hiện phần lớn các liên doanh vẫn phụ thuộc vào xe động cơ đốt trong hoặc hybrid.

Mẫu CX-6e và MX-5 roadster.

Dù vậy, cuộc cạnh tranh không hề dễ dàng khi người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưu tiên các thương hiệu nội địa nhờ lợi thế về công nghệ giải trí, AI và hệ sinh thái số. Các liên doanh Nhật Bản như Dongfeng-Nissan hay FAW-Toyota đều đã tung ra sản phẩm NEV, nhưng thành công chưa được đảm bảo.

Đáng chú ý, ông Toru Nakajima đưa ra tuyên bố khi đứng giữa hai mẫu xe đối lập: SUV điện CX-6e và roadster Mazda MX-5. Đây được xem là thông điệp cho thấy, dù chuyển dịch sang điện hóa, Mazda vẫn theo đuổi triết lý "Jinba-Ittai" - sự hòa hợp giữa người lái và chiếc xe, đặt trải nghiệm cầm lái làm cốt lõi.