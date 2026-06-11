Cận cảnh GAC GS3 Emzoom lắp ráp tại Malaysia về Việt Nam trong tháng 7

(VTC News) -

Video: Cận cảnh mẫu xe GS3 EmZoom tại Malaysia sắp về Việt Nam.

Những thông số kỹ thuật và trang bị vừa được hé lộ cho thấy GS3 EmZoom được định hướng cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quen thuộc trong phân khúc SUV cỡ B như Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda HR-V hay Toyota Yaris Cross.

Về thiết kế, GS3 EmZoom theo đuổi phong cách thể thao đậm chất tương lai với nhiều đường nét góc cạnh và tạo hình mang cảm hứng từ các mẫu xe hiệu suất cao. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn dạng nan dọc, cụm đèn LED thanh mảnh vuốt ngược cùng các hốc gió kích thước lớn, tạo cảm giác hầm hố hơn mặt bằng chung của phân khúc.

Xe có kích thước dài x rộng x cao là 4.446 x 1.850 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm.

Nhìn từ bên hông, thân xe sử dụng nhiều đường gân dập nổi, kết hợp thiết kế mui xe vuốt thấp về phía sau, tạo cảm giác năng động. Trụ C được tạo hình góc cạnh cùng các điểm nhấn màu cam, nhấn mạnh phong cách thể thao và cá tính.

GAC cho biết sẽ mang về Việt Nam phiên bản cao nhất của mẫu xe GS3 EmZoom với đầy đủ trang bị.

Phía sau, cụm đèn hậu LED tạo hình tam giác kết hợp cánh gió cỡ lớn. Xe sử dụng bộ mâm 5 chấu 18 inch.

So với nhiều đối thủ trong phân khúc, GS3 EmZoom lựa chọn hướng tiếp cận táo bạo hơn về thiết kế, ưu tiên tính nhận diện thay vì phong cách trung tính nhằm phục vụ số đông khách hàng.

Đáng chú ý là bộ khuếch tán gió cỡ lớn cùng hệ thống ống xả kép đặt chính giữa cản sau - chi tiết hiếm gặp trong phân khúc SUV cỡ B, góp phần tạo nên diện mạo khác biệt.

Khoang nội thất tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý khi được thiết kế theo xu hướng số hóa. Xe sử dụng màn hình thông tin người lái LCD 7 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây.

Danh sách tiện nghi còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại không dây, cửa gió điều hòa hàng ghế sau và khoang hành lý dung tích 341 lít.

Điểm đáng chú ý nhất của GS3 EmZoom nằm ở hệ truyền động. Theo thông số công bố, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5TGDi kết hợp hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, cho công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm.

Đây là mức công suất và mô-men xoắn thuộc nhóm cao trong phân khúc SUV cỡ B hiện nay. Hãng cho biết mẫu xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 8 giây.

Tay nắm cửa dạng ẩn giúp thân xe liền mạch hơn, đồng thời tăng cảm giác hiện đại và cao cấp cho tổng thể thiết kế.

Bên cạnh hiệu suất vận hành, GAC cho biết xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,9 lít/100 km theo tiêu chuẩn NEDC. Hệ thống khung gầm Mega Chassis đi cùng treo trước MacPherson và treo sau thanh xoắn được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng giữa cảm giác lái và độ êm ái khi sử dụng hàng ngày.

Về công nghệ an toàn, GS3 EmZoom được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động. Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, 6 túi khí cùng các hệ thống an toàn chủ động.

Thiết kế góc cạnh và đậm chất thể thao giúp GS3 EmZoom tạo dấu ấn riêng, dù phong cách này có thể không phù hợp với nhóm khách hàng ưa thích sự trung tính.

Có thể thấy, nếu xét riêng về thông số kỹ thuật và danh sách trang bị, GS3 EmZoom đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh đáng chú ý. Mẫu xe này tập trung vào nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế cá tính, khả năng vận hành mạnh mẽ và công nghệ hiện đại - những yếu tố ngày càng được quan tâm trong phân khúc SUV đô thị.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Euwin Goh Hong Yu, Tổng Giám đốc GAC Việt Nam, cho biết: "GS3 EmZoom được lắp ráp tại nhà máy của Tập đoàn Tan Chong ở Malaysia, đã được cấp chứng chỉ COP (xác nhận năng lực đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất hàng loạt) từ Việt Nam. Mỗi chiếc xe được sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu của GAC và quá trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo độ tin cậy".

Nội thất phiên bản dành cho thị trường Việt Nam của GS3 EmZoom được lắp ráp tại nhà máy ở Malaysia.

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất của GAC tại Việt Nam vẫn là giá bán, hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi. Thị trường xe SUV cỡ B chạy xăng trong tầm giá 500-800 triệu đồng hiện được xem là một trong những phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất, nơi hiện diện của các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng được lợi thế về nhận diện và nhiều hãng đồng hương Trung Quốc đang hé lộ những tân binh trong cuộc đua này.

GAC GS3 EmZoom là cái tên tiếp theo gia nhập phân khúc SUV cỡ B sôi động.

Do đó, dù sở hữu thông số vận hành nổi bật và danh sách trang bị phong phú, thành công của GAC GS3 EmZoom sẽ phụ thuộc không nhỏ vào mức giá chính thức khi ra mắt cũng như khả năng tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng trong giai đoạn tới.