Skoda hé lộ diện mạo mẫu SUV điện 7 chỗ sắp ra mắt toàn cầu

(VTC News) -

Skoda Auto chính thức công bố những hình ảnh phác thảo ngoại thất đầu tiên của Peaq, mẫu xe thể thao đa dụng chạy điện cỡ lớn cấu hình 7 chỗ. Được phát triển dựa trên mẫu xe ý tưởng Vision 7S và sử dụng hệ thống nền tảng khung gầm MEB chuyên dụng cho xe điện của tập đoàn Volkswagen, Peaq sẽ đảm nhận vai trò dòng xe tiên phong chạy điện mới của hãng ô tô đến từ Cộng hòa Séc.

Peaq sở hữu chiều dài tổng thể gần 4,9 mét, cao 1,7 mét và chiều dài cơ sở đạt 2.965mm. Xe có hai tùy chọn cấu hình chỗ ngồi gồm 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Ở phiên bản 5 chỗ, thể tích khoang hành lý phía sau đạt tới 935 lít, con số lớn nhất từ trước đến nay đối với các dòng xe thương mại của Skoda. Ngoài ra, xe còn có thêm một khoang chứa đồ phụ dung tích 37 lít nằm dưới nắp ca-pô phía trước.

Diện mạo bên ngoài của Skoda Peaq sử dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid. Phần đầu xe nổi bật với tấm ốp đen bóng giả lưới tản nhiệt kiểu công nghệ mang phong cách Tech-Deck Face tích hợp hệ thống đèn nền dạng led chiếu sáng các thanh dọc mỏng bên trong. Hệ thống chiếu sáng chính sử dụng công nghệ đèn Matrix Led cao cấp cấu tạo từ 18 phân đoạn độc lập, giúp tối ưu hóa tầm nhìn trong mọi điều kiện thời tiết mà không gây chói mắt cho các phương tiện đối diện.

Ngoại hình của xe được hoàn thiện bằng bộ mâm hợp kim tối ưu tính khí động học với kích thước tùy chọn từ 19 inch đến 21 inch. Các chi tiết như tay nắm cửa dạng ẩn tích hợp phẳng liền mạch vào thân xe cũng tự động mở ra bằng điện khi người lái mang theo chìa khóa tiến lại gần.

Bên trong khoang cabin, mẫu xe sở hữu hệ thống thông tin giải trí chạy trên nền tảng hệ điều hành Android, hiển thị qua màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 13,6 inch kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch trước vị trí người lái. Xe được trang bị hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh dạng kính điện hóa có thể tự động điều chỉnh mức độ xuyên sáng theo 9 phân đoạn độc lập.

Về khả năng vận hành, sản phẩm mang đến cho khách hàng 3 phiên bản động cơ gồm các biến thể mang tên mã 60, 90 và 90x, sản sinh công suất đầu ra dao động từ 150 kW đến 220 kW. Hai phiên bản 90 và 90x cho tầm hoạt động sau mỗi lần sạc đầy đạt mức hơn 600 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm. Nhờ công nghệ sạc nhanh dòng điện một chiều DC, thời gian sạc pin từ 10% lên 80% chỉ mất khoảng 27 đến 28 phút.

Đặc biệt, phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian 90x có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian 6,7 giây. Mẫu xe này cũng hỗ trợ tính năng cấp nguồn điện ra ngoài V2L phục vụ các thiết bị ngoại vi và tính năng sạc hai chiều V2H cho phép cung cấp năng lượng ngược trở lại cho hệ thống điện gia đình.

Lễ ra mắt chính thức trên phạm vi toàn cầu của Skoda Peaq sẽ được tổ chức tại Monnetier-Mornex, Pháp vào lúc 18 giờ 25 phút ngày 23/6/2026 theo giờ địa phương.