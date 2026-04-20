BYD Dolphin 2026 nâng cấp toàn diện, rẻ hơn bản cũ gần 200 triệu

BYD Việt Nam công bố phiên bản 2026 của dòng Dolphin với những nâng cấp toàn diện dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng. Thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở kích thước khi chiều dài xe được mở rộng thêm 165 mm, đạt mức 4.290 mm.

Việc gia tăng thông số không chỉ giúp dáng BYD Dolphin 2026 bề thế hơn mà còn giải quyết bài toán không gian bên trong khoang lái, mang lại sự thoải mái cho hành khách trên những hành trình dài.

Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm xe được nâng lên 155 mm, tăng thêm 10 mm so với trước đây. Cải tiến này giúp BYD Dolphin 2026 vận hành linh hoạt hơn khi cần vượt qua các chướng ngại vật hoặc di chuyển trên những bề mặt đường không bằng phẳng trong thành phố.

Khả năng vận hành của BYD Dolphin 2026 ghi nhận bước tiến mới khi trang bị bộ pin dung lượng 50,25 kWh. Theo tiêu chuẩn thử nghiệm NEDC, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 435 km sau một lần sạc đầy.

Để tối ưu thời gian sử dụng, hãng xe trang bị công nghệ sạc nhanh dòng điện một chiều (DC) công suất 60 kW, hỗ trợ nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút. Người dùng cũng có thể sử dụng bộ sạc xoay chiều (AC) 7 kW tại nhà để nạp năng lượng qua đêm một cách thuận tiện.

Hệ thống công nghệ trên xe được bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Đáng chú ý là camera toàn cảnh 360 độ tích hợp chế độ quan sát xuyên thấu dưới gầm xe, giúp kiểm soát tốt các điểm mù.

Nội thất xe sử dụng ghế bọc da chỉnh điện cho cả hàng ghế trước, đi kèm hệ thống điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt và các chuẩn kết nối điện thoại thông minh không dây.

Về an toàn, BYD Dolphin 2026 sở hữu 6 túi khí cùng hệ thống phanh chống bó cứng (ABS), cân bằng điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC). Động cơ điện công suất 94 mã lực giúp xe vận hành êm ái và duy trì khả năng tăng tốc tuyến tính đặc trưng.

Hiện tại, sản phẩm có giá niêm yết 569 triệu đồng, kèm ưu đãi 499 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Chính sách bảo hành được áp dụng 6 năm cho thân xe và 8 năm cho hệ thống pin cũng như mô-tơ điện.