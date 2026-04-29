Geely ra mắt sedan giá chưa đến 300 triệu đồng, tiết kiệm xăng ngang xe tay ga

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, Geely Auto giới thiệu mẫu xe hybrid thế hệ thứ năm mang tên Emgrand i-HEV. Mẫu sedan này đã đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,22 lít/100 km trong các thử nghiệm thực tế trên đường cao tốc, và con số này đã được hãng đệ trình để lập kỷ lục Guinness thế giới mới về mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất cho một chiếc xe hybrid sản xuất hàng loạt.

Kết quả 2,22 lít/100 km được ghi nhận trong một bài thử nghiệm vòng quanh đường cao tốc ở Hải Nam, xếp hạng thấp nhất trong số các mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt trên toàn cầu trong điều kiện tương đương. Geely cho biết, con số này thấp hơn 12% so với kết quả của Toyota Prius trong các thử nghiệm tương tự, mặc dù chi tiết về phương pháp thử nghiệm không được tiết lộ.

Emgrand i-HEV sử dụng hệ thống động cơ kép P1+P3 kết hợp với hệ thống truyền động điện tích hợp 11 trong 1, cung cấp công suất lên đến 230 kW, gấp 1,72 lần so với các hệ thống hybrid thông thường của Nhật Bản. Động cơ hybrid chuyên dụng đạt hiệu suất nhiệt được chứng nhận là 48,41%, được Geely mô tả là cao nhất trong số các động cơ sản xuất hàng loạt hiện nay.

Theo điều kiện thử nghiệm WLTC (quy trình thử nghiệm xe hạng nhẹ hài hòa toàn cầu), hệ thống truyền động điện hoạt động trong hơn 80% thời gian, giúp giảm hơn 27% thời gian vận hành của động cơ so với các loại xe hybrid thông thường. Xe có khả năng vận hành ở chế độ thuần điện với tốc độ lên đến 66 km/h, với khả năng tăng tốc từ 0 - 30 km/h chỉ trong 1,84 giây và thời gian phản hồi của hệ thống là 10 mili giây.

Geely cũng đã phát triển hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động EOC, giúp giảm độ rung khi khởi động xuống 32,7%. Tổng độ ồn trong cabin chỉ cao hơn 1 dB so với xe điện chạy bằng pin. Để kiểm định độ bền, mẫu xe này đã trải qua 15.000 giờ thử nghiệm, tương đương khoảng 4,8 triệu km lái xe, cùng với thử nghiệm môi trường ở các mức nhiệt độ chênh lệch gần 100°C và độ cao lên đến 4.650 mét.

Geely xác nhận rằng hệ thống i-HEV sẽ được triển khai trên nhiều mẫu xe vào năm 2026, bao gồm các dòng xe Xingrui, Xingyue L, Boyue L và Emgrand. Việc đặt trước cho các mẫu Xingrui i-HEV và Xingyue L i-HEV đã bắt đầu từ ngày 19/4.

Theo số liệu từ China EV DataTracker, doanh số bán hàng nội địa của Geely Emgrand trong tháng 3 năm 2026 đạt 9.278 chiếc, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đạt 10.505 chiếc trong tháng 2 (tăng 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái). Mẫu xe này chiếm 14,0% doanh số bán hàng của thương hiệu Geely trong tháng 3, cho thấy sự đóng góp ổn định bất chấp sự biến động hàng tháng về doanh số.

Emgrand thế hệ thứ 5 vẫn được định vị là một mẫu sedan hạng phổ thông, với mức giá đã được công bố trước đó là 65.800 nhân dân tệ (khoảng 237 triệu đồng) và 71.800 nhân dân tệ (khoảng 260,8 triệu đồng) cho các phiên bản nâng cấp.