Sau Tết Nguyên đán 2025, lãi suất huy động tiếp tục tăng?

(VTC News) -

Tiếp nối sự gia tăng cuối năm trước, trong tháng đầu tiên của năm 2025 ghi nhận 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động, trong đó có 4 ngân hàng niêm yết lãi suất trên mốc 7%.

Theo dự báo của các chuyên gia, lãi suất huy động bình quân có thể tăng thêm khoảng 0,5% trong năm 2025, từ mức 5,2% hiện tại lên khoảng 5,7%. Trong khi đó, lãi suất cho vay năm 2025 sẽ tăng tiếp nhưng ở mức thấp chứ không quá mạnh để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, nhận định, lãi suất huy động trong quý I/2025 có thể chỉ nhích nhẹ hoặc giữ nguyên như thời điểm trước Tết Nguyên đán. Nguyên nhân do đây là thời điểm ngay sau Tết nên nhu cầu về vốn chưa cao.

Tuy nhiên, ở những quý sau đó, lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng lên. Lý do là vì lạm phát năm 2024 chỉ 3,63%, lãi suất huy động phải là lãi suất thực dương và phải trên 2,5% so với lạm phát. Do đó, mức lãi suất huy động sẽ ở khoảng 6%.

Năm 2024, tăng trưởng tín dụng đạt 15,08%, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 16%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng này, các ngân hàng cũng phải tìm cách thu hút tín dụng, dẫn đến việc tăng lãi suất huy động là để cạnh tranh nhau giữa các ngân hàng.

Lãi suất huy động trong quý I/2025 có thể chỉ nhích nhẹ hoặc giữ nguyên như thời điểm trước Tết Nguyên đán. (Ảnh minh họa: Báo Chính phủ)

Trước Tết Nguyên đán, người dân có xu hướng chuyển tiền thành tài sản, bằng cách mua vàng…để giữ ổn định đồng tiền. Sau Tết, hoạt động bán cũng ít hơn do tâm lý nghỉ ngơi vào tháng Giêng. “Do đó, tiền gửi hoặc tạm gửi vào các ngân hàng để lưu thông không nhiều, ngân hàng cũng vì thế cần tăng lãi suất huy động để thu hút thêm dòng tiền”, ông Thịnh phân tích.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đưa ra dự đoán lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ tăng nhẹ 0,2 - 0,3 điểm % vào cuối năm 2024, sau đó giữ ổn định trong năm 2025. Lãi suất cho vay có thể tăng thêm 0,5 - 0,7% khi nhu cầu tín dụng tăng lên nhờ sự phục hồi kinh tế, đặc biệt khi doanh nghiệp bắt đầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sau giai đoạn chịu ảnh hưởng từ đại dịch.

VCBS nhận định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát tốt lạm phát. Các yếu tố như chính sách tài khóa, giá nguyên liệu biến động và tốc độ phục hồi của kinh tế toàn cầu sẽ là những nhân tố chính ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất trong năm 2025.

Trước đó, NHNN cho biết tính đến hết năm 2024, mặt bằng lãi suất huy động tăng 0,71%, mặt bằng lãi suất cho vay giảm 0,59% so với đầu năm, riêng lãi suất cho vay tại các ngân hàng thương mại đã giảm trung bình gần 1%.