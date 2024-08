Sản xuất, nhập khẩu điện tăng mạnh

(VTC News) -

Con số này cũng đạt 56,06% so với kế hoạch (310,6 tỷ kWh) được phê duyệt tại quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 và kế hoạch cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4, 5, 6, 7) trong năm.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, riêng trong tháng 7, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc tiếp tục tăng so với trung bình nhiều năm, một số hồ thủy điện đã xả nước theo quy trình vận hành liên hồ chứa và theo chỉ đạo của Ủy ban phòng chống lụt bão trung ương. Các nguồn thủy điện được huy động cao do tình hình thủy văn đã được cải thiện so với đầu năm.

Sản xuất và nhập khẩu điện 7 tháng qua tăng gần 12% so với cùng kỳ. (Ảnh minh họa: EVN).

Các nguồn nhiệt điện (than, khí) được điều chỉnh huy động theo tình hình vận hành nguồn thủy điện. Các nguồn năng lượng tái tạo được huy động theo khả năng hấp thụ của lưới điện và nhu cầu hệ thống.

Bộ Công Thương đánh giá, việc cung ứng điện toàn hệ thống tính chung trong 7 tháng đã được thực hiện tốt, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Trước đó, trên cơ sở tính toán cập nhật và đề nghị của EVN, Bộ Công Thương đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cung ứng điện tháng cao điểm mùa khô, cũng như cho cả năm 2024, đảm bảo tính linh hoạt, bám sát thực tiễn nhằm chủ động trong mọi tình hình.

Theo EVN, việc cung ứng điện cơ bản được đảm bảo trong thời gian còn lại của năm 2024, đảm bảo cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, tăng trưởng điện năng được dự báo tiếp tục tăng cao đến hết năm, dự phòng công suất hệ thống điện quốc gia dự báo còn thấp đến hết tháng 10, trường hợp phụ tải tăng cao kết hợp các yếu tố bất lợi của hệ thống điện vẫn tiềm ẩn nguy cơ phải điều chỉnh phụ tải trong các giờ cao điểm.