Săn lùng tiền mạ vàng làm quà lì xì Tết

(VTC News) -

Gần đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền để làm quà lì xì theo phong tục truyền thống tăng mạnh. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng rao bán các loại tiền độc lạ và tiền mới với mức chi phí từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Tiền USD mạ vàng hình linh vật rắn được rao bán làm quà lì xì Tết.

Theo đó, các loại tiền mới mệnh giá 10.000 và 50.000 đồng sẽ mất phí 6% khi đổi, tương đương một cọc tiền gồm 100 tờ 10.000 đồng sẽ mất phí là 60.000 đồng; cọc tiền 100 tờ 50.000 đồng sẽ mất phí là 300.000 đồng.

Loại tiền 20.000 sẽ mất phí 6,5%, tiền 1.000 đồng mất phí 13%, loại tiền 2.000 đồng mất 5% tiền phí, loại tiền 5.000 đồng mất 3,5% tiền phí đổi tiền.

Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng có nhiều người rao bán các loại tiền cổ của Việt Nam hay tiền seri đẹp với các mức giá từ vài chục nghìn cho đến vài triệu đồng tùy loại tiền và độ hiếm của những tờ tiền này.

Đáng chú ý, những tờ tiền 2 USD mạ vàng hình linh vật rắn rất được khách hàng săn đón. Mỗi tờ tiền có mức giao dịch từ 120.000-150.000 đồng, như vậy, từ mệnh giá khoảng 50.000 đồng một tờ tiền 2 USD, người bán thu lãi lên 70.000-100.000 đồng.

Ngoài ra, bộ 52 tờ tiền của 28 quốc gia cũng được nhiều người rao bán với mức giá khoảng 370.000 đồng/bộ.

"Bên mình cam đoan tất cả những tờ tiền này đều là tiền thật, nếu khách hàng phát hiện một tờ tiền giả hoặc có vấn đề bên mình bồi thường gấp 100 lần. Mỗi tờ tiền sẽ được gắn hình cờ của đất nước đó lên trên cho người mua dễ nhận biết", một người bán tiền lì xì quảng cáo.

Những tờ tiền 2 USD mạ vàng hình rắn được nhiều người lựa chọn làm quà lì xì cho năm mới Ất Tỵ.

Theo người này, sở dĩ bộ tiền các nước có mức giá rẻ như thế bởi đây là những tờ tiền có giá trị thấp nhất. Tổng giá trị bộ tiền không cao và thường chỉ có giá trị về mặt sưu tầm.

Bên cạnh tiền giấy, bộ lì xì tiền xu các nước năm nay cũng được ưa chuộng, giá lại rẻ hơn khá nhiều. Cụ thể, bộ tiền xu 180 nước chỉ có giá 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, bộ tiền xu 120 nước giá 900.000 đồng; bộ tiền giấy 120 nước có giá cao 3 triệu đồng, cao gấp 3 lần.

Đặc biệt, những tờ có số seri đẹp (tứ quý 6, tứ quý 8, lộc phát 6868…) được nâng tới giá 2,5 triệu đồng/ tờ. Hoặc những tờ tiền USD có mệnh giá cao, đi kèm số seri đẹp được mạ vàng hình linh vật rắn sẽ có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Bộ 52 tờ tiền của 28 quốc gia được rao bán làm quà lì xì.

Vừa chấp nhận mất 600.000 đồng tiền phí để đổi 2 cọc tiền mới mệnh giá 50.000 đồng làm quà lì xì Tết, chị Nguyễn Thị Yến cho biết mỗi lần về quê đón Tết gia đình chị thường sử dụng các loại tiền mới để lì xì cho mọi người mới mong muốn thay một lời chúc năm mới bình an, may mắn. Do đó, mỗi khi gần đến Tết chị thường chuẩn bị sẵn một số lượng tiền mới để chuẩn bị cho phong tục ý nghĩa này.

"Những năm trước đổi tiền mới không quá khó, nhưng vài năm gần đây có lẽ nhiều người cũng có nhu cầu đổi tiền mới để lì xì nên việc chuẩn bị những loại tiền này trở nên khó khăn hơn. Năm trước do chủ quan tôi thậm chí còn không đổi được tiền mới nên năm nay tôi đã chấp nhận mất phí và đổi tiền từ sớm", chị Yến nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Hải, kế toán một công ty may mặc cho biết, đơn vị của chị vừa mua hơn 100 tờ tiền 2 USD mạ vàng hình linh vật rắn để làm quà lì xì cho nhân viên.

"Bên cạnh những món quà đầu năm mới, một tờ tiền USD mạ vàng hình linh vật rắn sẽ là lời chúc ý nghĩa của chúng tôi đến toàn bộ nhân viên. Với những tờ tiền có giá trị sưu tầm này, người được nhận có thể giữ gìn lâu hơn", chị Hải nói.