Vì sao máy giặt có cửa kính còn máy rửa bát thì không?

Máy giặt và máy rửa bát - hai thiết bị cùng phục vụ mục đích làm sạch - được phát triển theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, dẫn tới sự khác biệt rõ rệt trong thiết kế: một bên có cửa kính, bên còn lại thì không.

Về nguyên lý hoạt động, cả hai thiết bị đều sử dụng nước nóng để làm sạch và khử trùng, tạo ra hơi nước và hiện tượng ngưng tụ vốn có thể cản trở tầm nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, cách vận hành lại khác biệt đáng kể.

Trong máy rửa bát, bát đĩa được cố định chắc chắn trong các giá đỡ, gần như không di chuyển trong suốt chu trình. Ngược lại, máy giặt sử dụng lồng quay liên tục đảo quần áo, khiến chúng va đập và chuyển động không ngừng.

Chính chuyển động này giúp làm sạch bề mặt cửa kính, duy trì khả năng quan sát bên trong. Đồng thời, việc nhìn thấy quần áo và mực nước cũng giúp người dùng giảm bớt sự phỏng đoán, đặc biệt ở những mẫu máy đời đầu chưa được trang bị công nghệ hiện đại. Đây là lý do chính khiến cửa kính trở thành một phần quan trọng của máy giặt.

Hành trình phát triển khác biệt của máy giặt và máy rửa bát

Xét về lịch sử, những nỗ lực đầu tiên nhằm cơ giới hóa việc giặt giũ xuất hiện từ năm 1691 với một thiết bị được cấp bằng sáng chế tại Anh. Qua nhiều giai đoạn phát triển, đến năm 1851, nhà phát minh người Mỹ James King đã tạo ra chiếc máy giặt “hiện đại” đầu tiên với lồng quay vận hành bằng tay.

Một trong những thiết kế phổ biến thời kỳ này là kiểu máy cửa trên, cho phép người dùng dễ dàng theo dõi toàn bộ quá trình giặt khi quần áo được đặt vào thùng nước từ phía trên.

Trong khi đó, máy rửa bát có khởi đầu muộn hơn. Một phiên bản cơ khí được cấp bằng sáng chế vào năm 1850 bởi Joel Houghton, dù chưa đạt được thành công lớn. Đến năm 1886, Josephine Garis Cochran đã phát triển mẫu máy rửa bát “hiện đại” đầu tiên, sử dụng áp lực nước để làm sạch thay vì chà xát cơ học, giúp hạn chế hư hại cho bát đĩa.

Không chỉ yếu tố lịch sử, khía cạnh trải nghiệm và kỹ thuật cũng góp phần định hình thiết kế. Việc quan sát bát đĩa trong quá trình rửa thực tế bị xem là không hấp dẫn về mặt thẩm mỹ. Quan trọng hơn, máy rửa bát thường có kích thước nhỏ gọn hơn máy giặt, khiến không gian bên trong bị hạn chế cho các bộ phận như ngăn chứa chất tẩy rửa.

Việc bổ sung cửa kính có thể làm phức tạp cấu trúc, đồng thời gây khó khăn trong việc giữ nhiệt và ngăn rò rỉ, là hai yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Tổng thể, không có nhu cầu thực tế rõ ràng nào buộc máy rửa bát phải tích hợp cửa sổ.

Bước ngoặt của máy giặt đến vào năm 1937, khi John Chamberlain làm việc cho Bendix Aviation Corporation, phát triển chiếc máy giặt tự động đầu tiên có khả năng giặt, xả và vắt khô trong một chu trình duy nhất. Đây cũng là mẫu máy đầu tiên áp dụng thiết kế cửa trước, đặt ra yêu cầu mới về việc theo dõi mực nước trong quá trình vận hành. Để giải quyết vấn đề này, cửa kính trong suốt đã được tích hợp.

Ngoài ra, quần áo trong quá trình giặt dù là loại vải bền hay mỏng đều có thể gặp các vấn đề như rối hoặc kẹt. Vì vậy, việc cho phép người dùng quan sát bên trong mà không cần dừng máy vẫn được xem là giải pháp hợp lý. Thiết kế này nhanh chóng chứng minh hiệu quả và trở thành tiêu chuẩn phổ biến, được áp dụng rộng rãi trên các dòng máy giặt cửa trước cho đến ngày nay.

Tổng thể, sự khác biệt giữa máy giặt và máy rửa bát không chỉ nằm ở thiết kế bên ngoài, mà phản ánh những lựa chọn kỹ thuật và nhu cầu sử dụng khác nhau trong suốt quá trình phát triển của hai thiết bị này.