Ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

(VTC News) -

Tại hội nghị sáng 10/8, ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội về công tác cán bộ.

Ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, sau khi đơn vị này sáp nhập với Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ông Võ Nguyên Phong đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thay ông Nguyễn Phi Thường - người được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên.

Tân Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Sở Xây dựng có các Phó Giám đốc sau sáp nhập gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long, Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm.