Sai lầm ai cũng mắc phải khi lái ô tô điện

Phóng nhanh, phanh gấp

Cũng giống xe sử dụng động cơ đốt trong, việc phóng nhanh phanh gấp tiêu tốn nhiều năng lượng của ô tô điện. Do tính đặc thù về công nghệ, ô tô điện có khả năng đạt mô-men xoắn cực đại ngay từ khi khởi động, nên việc tăng tốc khá dễ dàng. Tuy nhiên, chính vì thế mà nhiều người hay "dí ga" quá mức cần thiết.

Việc thường xuyên đạp thốc ga sẽ khiến ô tô điện nhanh hết pin, mau phải cắm sạc. Trong khi đó, tuổi thọ của pin phụ thuộc vào số lần cắm sạc. Trung bình cụm pin lithium-ion có tuổi thọ 1.000-1.500 lần sạc.

Di chuyển nhanh hơn tốc độ giới hạn

Điều này không chỉ có ý nghĩa để đảm bảo an toàn mà việc lái xe chậm hơn cũng sẽ kéo dài tuổi thọ pin của xe.

Sử dụng máy lạnh và ghế sưởi không cần thiết

Hệ thống ghế sưởi sử dụng và tiêu tốn nhanh hơn lượng pin của xe ô tô. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ pin cho ô tô điện, hãy cân nhắc xem có cần bật máy lạnh hay ghế sưởi hay không.

Cắm sạc quá lâu

Hầu hết ô tô điện hiện nay sử dụng pin lithium-ion. Nếu bạn thường xuyên sạc đầy 100% pin, rồi dùng đến cạn thì pin sẽ rất nhanh hỏng, có thể chỉ sau vài năm.

Cách tốt nhất là duy trì pin ô tô điện ở mức 30 - 80%. Đây là ngưỡng lý tưởng để xe điện hoạt động tốt nhất, pin bền nhất.

Tuy nhiên, trong trường hợp điều kiện không cho phép, như khi lái xe đường dài, thì bạn vẫn có thể yên tâm đi tiếp dù pin giảm xuống dưới mức 30%, hoặc sạc pin lên hơn 80% để không phải lo lắng bị hết pin giữa đường.

Chỉ có điều không nên thường xuyên làm như vậy, để tránh làm giảm tuổi thọ pin.

Nếu không sử dụng thường xuyên, vẫn cần chú ý kiểm tra lượng pin và cắm sạc để duy trì mức lý tưởng. Thông thường, nếu không dùng đến ô tô điện một khoảng thời gian dài, nên cắm sạc 3 tháng/lần để tránh tình trạng pin cạn đến 0%.

Sạc quá thường xuyên

Đây là hậu quả của việc chủ ô tô điện lo lắng thái quá về việc duy trì ngưỡng lý tưởng 30-80% cho cụm pin. Nếu không cần thiết phải cắm sạc thì chỉ nên sạc ô tô điện cách ngày.

Nếu ở nhà có lắp đặt trụ sạc thì hãy sạc 2 ngày/lần. Trường hợp phụ thuộc vào trạm sạc công cộng thì bạn cần lên kế hoạch sạc pin cho phù hợp.

Có một lợi thế nữa của việc không sạc pin quá thường xuyên cho ô tô điện là có tăng cường thu hồi năng lượng phanh, từ đó giảm chi phí sạc. Khi pin đầy hoặc gần đầy, hệ thống phanh tái tạo năng lượng sẽ bị ngắn để tránh tình trạng sạc pin quá ngưỡng.

Sạc nhanh quá nhiều

Sạc nhanh (DC) rất tiện lợi nhưng tuổi thọ và hiệu suất pin sẽ giảm nếu bạn thường xuyên sử dụng, vì thế nên hạn chế sử dụng cách sạc này. Theo tính toán của các nhà sản xuất và chuyên gia về xe điện, sạc nhanh quá 1-2 lần/ngày bị coi là nhiều, sẽ làm giảm 1% công suất pin mỗi năm.

Cắm sạc ngay sau khi xe vừa hoạt động

Pin lithium-ion nói chung và pin ô tô điện nói riêng rất nhạy cảm với nhiệt độ. Điều kiện lý tưởng là 20-40 độ C. Do đó, nếu ô tô điện vừa chạy quãng đường hàng trăm km, nhất là vào mùa hè, đừng vội cắm sạc ngay khi dừng xe. Do vậy hãy đợi một lúc cho pin nguội bớt.