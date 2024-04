Sà lan chở container va vào dạ cầu Đồng Nai

(VTC News) -

Trưa 12/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai thông tin, đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân 1 sà lan chở container đụng vào dạ cầu Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 ngày 12/4, sà lan mang số hiệu SG-9838 chở container trôi trên sông Đồng Nai từ phía bờ tỉnh Bình Dương va chạm vào dạ cầu Đồng Nai khiến 1 góc của 1 thùng container trên sà lan bị móp.

Sà lan chở container đụng vào dạ cầu Đồng Nai. (Ảnh: Pháp Đức)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp di dời sà lan nói trên về phía bờ tỉnh Bình Dương để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố.

Trước đó tại TP.HCM, cầu An Phú Đông cũng bị sà lan đâm cong vênh. Cụ thể, khoảng 7h ngày 13/5/2023, tàu kéo (BKS: LA-03774) kéo sà lan (BKS: SG-2612) lưu thông từ hướng sông Sài Gòn về hướng cầu An Lộc đã va đụng vào trụ T6 của cầu An Phú Đông.

Vụ va chạm khiến cọc số 6, cọc số 7 của Trụ cầu T6 bị cong vênh và đỉnh Trụ bị chuyển vị.

Ngay sau va chạm, Sở Giao thông vận tải, Ban Giao thông cùng các cơ quan chức năng đã kiểm tra, khảo sát hiện trường để đánh giá hiện trạng và xác định biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ tiến hành hạn chế tải trọng, cấm xe ô tô lưu thông qua cầu, còn xe 2 bánh vẫn lưu thông bình thường.

Việc cấm ô tô lưu thông qua cầu bắt đầu từ 18h ngày hôm nay (13/5) để Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm định, sửa chữa cầu.