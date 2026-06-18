Ronaldo gây thất vọng, Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo 1-1

(VTC News) -

Trên sân vận động NRG ở Houston (bang Texas, Mỹ), đội tuyển Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa với tỷ số 1-1 ở lượt trận đầu tiên bảng K World Cup 2026. Cristiano Ronaldo gây thất vọng lớn khi thi đấu cả trận chỉ có 3 cú sút, không ghi được bàn thắng nào.

Trước đối thủ hơn 50 năm mới trở lại World Cup, các cầu thủ Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian trận đấu. Thống kê cả trận cho thấy đại diện châu Âu cầm bóng 75%, thực hiện 783 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 92%. Tuy nhiên, ưu thế này không chuyển hóa thành sức ép đủ lớn trước khung thành CHDC Congo.

Điểm đáng chú ý là CHDC Congo dứt điểm nhiều hơn Bồ Đào Nha dù chỉ kiểm soát bóng 25%. Đại diện châu Phi có 8 cú sút, 2 lần trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,82, nhỉnh hơn con số 0,69 của đối thủ. Điều đó phản ánh cục diện Bồ Đào Nha giữ bóng nhiều nhưng hoàn toàn bế tắc, trong khi CHDC Congo tạo ra các pha phản công sắc hơn.

Ronaldo chật vật trước các cầu thủ CHDC Congo. (Ảnh: Reuters)

Bồ Đào Nha nhập cuộc thuận lợi và sớm vượt lên ở phút 6. Pedro Neto thực hiện đường chuyền tinh tế để Joao Neves đánh đầu cận thành, đưa bóng vào góc cao khung thành. Bàn mở tỷ số giúp đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez dễ triển khai thế trận kiểm soát.

Tuy nhiên, CHDC Congo không bị cuốn vào nhịp chơi của đối thủ. Trong hiệp một, dù chỉ cầm bóng 20%, đội bóng châu Phi tung ra 6 cú sút, có 2 lần trúng đích. Ngược lại, Bồ Đào Nha cầm bóng tới 80% nhưng chỉ có 2 lần dứt điểm.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, CHDC Congo cụ thể hóa sự nguy hiểm bằng bàn gỡ hòa. Yoane Wissa bứt tốc vào vòng cấm, chọn đúng điểm rơi sau đường căng ngang của Arthur Masuaku rồi dứt điểm cận thành tung nóc lưới Diogo Costa.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha tăng nhịp tấn công và kiểm soát lại thế trận. Francisco Conceicao được tung vào sân, trong khi Ronaldo bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong vòng cấm. Dù vậy, những pha xử lý quyết định của đại diện châu Âu thiếu độ chính xác cần thiết. Bồ Đào Nha kiểm soát bóng 69% trong hiệp 2 nhưng không có cú sút trúng đích nào sau giờ nghỉ.

Từ giữa hiệp hai, Bồ Đào Nha gây sức ép liên tục nhưng Ronaldo không thể tận dụng các cơ hội. Cả 3 cú sút của Ronaldo đều không tạo ra mối đe dọa nào đối với khung thành của đội bóng châu Phi. Không chỉ Ronaldo, những ngôi sao được kỳ vọng như Bruno Fernandes hay Rafael Leao cũng kém hiệu quả.

Bồ Đào Nha nối tiếp thói quen khởi đầu không tốt ở World Cup. Họ chỉ thắng 1 lần trong các trận ra quân ở 5 kỳ World Cup liên tiếp. Trong khi đó, CHDC Congo đánh dấu ngày trở lại giải đấu bằng 1 điểm quan trọng trước đội mạnh nhất bảng.

Bồ Đào Nha 1 1 CHDC Congo Neves 6' 45+5' Wissa